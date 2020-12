Boze groenteboer mag appels alleen nog vanuit marktkraam verkopen

Groenteboer Koos Prins mag van Winterswijk niet langer groente en fruit vanuit de eigen bedrijfshal verkopen. De met name oudere klanten, die de warenmarkt in het centrum volgens Prins mijden als gevolg van het coronavirus, kunnen zaterdag voor het laatst terecht in de hal van zijn bedrijf.

De detailhandel werd tijdens de coronacrisis toegestaan hun producten vanuit het eigen bedrijf te verkopen, maar die maatregel is inmiddels teruggedraaid. "Die noodverordening vervalt, dit is landelijk beleid dat wij volgen", zegt wethouder Henk Jan Tannemaat van Winterswijk.

'Beter voor de spreiding'

Prins heeft er echter geen begrip voor en wijst op de oproep van burgemeester Joris Bengevoord om het centrum van Winterswijk met het oog op de coronacrisis te mijden. "Daarom begrijp ik het niet, dit is toch veel beter voor de spreiding? De oudere klanten komen alleen in de hal bij mij, die gaan nu niet naar het centrum. De corona is toch niet voorbij? Bovendien benadeel ik niemand, in het centrum zit geen groenteboer", aldus Prins.

De voormalig voorzitter van de marktvereniging in Winterswijk kan geen begrip opbrengen voor de beslissing van het college. "Er is niemand die dit begrijpt. Ik bedien mensen die niet naar de markt durven te gaan. Ik respecteer de regels, als de corona voorbij is stop ik met de verkoop vanuit de hal en beperk ik me tot de markt. Het is nu toch al moeilijk, we schrijven rode cijfers, ik ben bang dat ik door deze beslissing mensen moet ontslaan."

Precedentwerking

"Iedereen heeft het moeilijk", reageert Tannemaat. "Stel dat iedere ondernemer vanuit het eigen bedrijf gaat verkopen. Als we het Koos Prins toestaan is dat precedentwerking. Het was tijdelijk toegestaan en nu niet meer. De marktvereniging en de winkeliersvereniging ABH City steunen dit besluit, het gaat ook om de collegialiteit op de warenmarkt. Die is erbij gebaat dat iedereen er staat met zijn kraam, in plaats van in zijn eigen bedrijf."

Prins legt zich er niet bij neer, heeft een juridisch adviseur in de arm genomen die een bezwaarschrift naar de gemeente heeft gestuurd. Jan Pleiter, de huidige voorzitter van de marktvereniging, was vrijdagavond niet voor commentaar bereikbaar.