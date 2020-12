Speciale bezorgpieten op pakjesavond in Nijmegen

De speciale bezorgdienst was opgezet om in coronatijd toch nog een Sinterklaas-gevoel over te brengen. "Het begon bij een oproep van een moeder via de Appgroep Nextdoor", vertelt Jonas Grütters, één van de initiatiefnemers.

Zo zien de bezorgpieten er uit:

Jonas Grütters Foto: Omroep Gelderland

"Zij vond het toch wel jammer, Sinterklaas zo zonder bezoek. En vroeg zich af of er niet toch wat te regelen viel. Ik wil dan liever niet kijken wat er allemaal niet kan, want daar word je treurig van. Dus hebben we gekeken naar wat er wel kan."

Pieten op de bakfiets

En zo werd er een oproep geplaatst via een website, waarbij gezinnen zich konden opgeven. De zakken met cadeaus konden ze zaterdagochtend afleveren bij BRASS in Nijmegen-Noord.

De Pieten onderweg met de bakfiets Foto: Omroep Gelderland

"Een paar Pieten bezorgden die zakken met een bakfiets, net als pakketbezorgers lieten ze die dan bij de voordeur achter. En dan nog wat pepernoten uitdelen en met de Pieten op de foto."

Grote Boel

"We hebben het beperkt tot onze wijk Grote Boel, want anders hadden we het niet waar kunnen maken. We wilden er ook geen geld voor vragen, maar mensen konden vrijwillig een bijdrage leveren aan sinterklaasbank.nl. Dat is net zoiets als de Voedselbank, maar dan voor Sinterklaascadeaus."

Gedicht

Met het volgende gedicht is de actie toegelicht:

Lieve kindervrienden,

Het is me een jaar, en met dat COVID-19 zijn we nog lang niet klaar.

Ik kwam met grootse plannen, maar mag dit jaar helaas niet over de pannen.

Ook ik moet thuiswerken, en zoom kan me daarin enorm beperken.

Met liefde nam ik uw kroost op de tabberd, maar nu voel ik me toch wat belabberd.

Al is het jaar een beetje flut, Piet heeft een goed plan voor het jonge grut.

Voor een sinterklaasfeest zonder al teveel zorgen, gaat hij de zakken bezorgen.

Ik zie jullie weer in 2021!

Jullie Sint