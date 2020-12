Marcouch: 'Als horeca tegen de regels opengaat, zal ik handhaven'

"Voor een deel hebben we er allemaal mee te maken, dat we dingen niet meer kunnen doen", ziet Marcouch. "De horeca is de plek waar wij elkaar ontmoeten. Waar we eigenlijk het leven vieren."

De burgervader snapt de boosheid en behoefte aan perspectief van de kroegbazen. Maar de oproep van de lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland om op 17 januari open te gaan, ongeacht wat er in Den Haag besloten wordt, steunt Marcouch niet. "Dan gaan we zeker handhaven."

'Gaat om leven en dood'

"Ik begrijp de pijn, maar tegelijk was ik deze week in Rijnstate op bezoek. Daar ligt de IC gewoon helemaal vol", zag de Arnhemse burgemeester. "Het gaat om leven en dood. De horeca is volgens deskundigen wel een bron van die besmettingen. Daar hebben we met elkaar wel wat aan te doen."

