Achterhoekse Miriam (37) leeft in de wildernis: 'Ik heb gisteren nog een haas geschoten'

Miriam werd 37 jaar geleden geboren in Nieuw-Wehl, nabij Doetinchem, en koestert warme herinneringen aan haar jeugd. "Het was geweldig. Ik zat bij de scouting in Wehl en ik fietste vaak op mijn gele fietsje naar een nabij gelegen natuurgebiedje. Daar kon je vogels kijken en daar klom ik vaak in een knotwilg. Daarna verhuisden we naar Assen, dat vond ik vreselijk", vertelt ze in De Week van Gelderland.

Smoorverliefd

De Achterhoekse leert in India Peter Lancewood kennen en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. De 30 jaar oudere Nieuw-Zeelander en Miriam verkopen al hun bezittingen en trekken de natuur in. "We zijn in Nieuw-Zeeland van het noordelijkste puntje van het Noordereiland naar het zuidelijkste puntje van het Zuidereiland gelopen. Een zware tocht van ruim 3000 kilometer."

Kijk het gesprek in De Week van Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Naar aanleiding van de tocht schrijft Miriam haar eerste boek: Mijn leven in de wildernis. Het boek werd een bestseller en werd vertaald in vijf verschillende talen. Tijdens de reizen die ze maakte, zocht Floortje Dessing voor haar programma Floortje naar het Einde van de Wereld haar op.

In haar nieuwe boek schrijft Miriam over de wandeltocht van ruim 2000 kilometer dwars door Europa die zij en haar man Peter daarna liepen. "We zijn in Zuid-Frankrijk begonnen, want daar wonen mijn ouders inmiddels. Toen zijn we vanaf daar via Zwitserland en Duitsland uiteindelijk naar Bulgarije en Turkije gelopen. We sliepen in de bossen. In een tent. Het was echt heel zwaar. Daarnaast beschrijf ik ook een andere expeditie. Ik heb samen met Tamar, ook een Nederlandse, 10 weken door de bergen gelopen, en dat staat dus ook in het boek."

We gaan weer vijf maanden de wildernis in

Tijdens de laatste aflevering van Floortjes reisprogramma in Nieuw-Zeeland is te zien dat haar man Peter ziek is en dat zij niet langer in de wildernis verblijven. Peter kreeg tijdens een trip in Australië last van nierfalen door uitdroging. "Hij dronk gewoon genoeg water, maar blijkbaar kun je uitdrogen zonder dorst te hebben. Echt bizar."

Gelukkig gaat het nu weer beter met hem. Het gaat zelfs zo goed dat de twee binnenkort weer een nieuw avontuur aangaan. "We gaan vijf maanden de wildernis in, maar we verblijven dan op een slechts een paar plekken. Dat lopen is echt heel zwaar en Peter heeft daar geen trek meer in."

Wie denkt dat de twee nu in een luxewoning zitten voorzien van alle gemakken heeft het mis. "Nou ja, wij vinden het geen wildernis, maar ik denk dat sommige mensen het wel wildernis zouden noemen. We hebben een soort huisje, maar geen elektriciteit. We zitten in een bos vlakbij de zee en de enige weg er naartoe is een zandweg."

En de voedselvoorziening verzorgt de Achterhoekse nog steeds voor een groot deel zelf: "Ik heb gisteren nog een haas geschoten."

Nog een tip

Tot slot heeft Miriam nog één tip. "Wij gaan slapen als het donker wordt en staan op als het licht wordt. Goed slapen is zo belangrijk. Ik voel me echt veel fitter als ik goed en lang slaap. Dus zorg dat je goed slaapt. Probeer het eens!"