Hoge aantal gesloten scholen in Noord- en Oost-Gelderland blijkt momentopname

Er werd in eerste instantie gemeld dat in heel Nederland 25 middelbare en 28 basisscholen tijdelijk gesloten werden om corona. Nu blijkt dat het in totaal gaat om 44 basisscholen en 40 middelbare scholen.

Geen reden

Hoe de verhoudingen liggen in Gelderland, is niet bekend. Ook is niet exact bekend waarom het percentage in Oost-Nederland hoger lag ten opzichte van de rest van Nederland. "Het meldpunt registreert niet welke reden er aan de sluiting ten grondslag ligt", aldus het ministerie.

Het is dus nog altijd mogelijk dat in Noord- en Oost-Gelderland de meeste scholen zijn gesloten, maar exacte cijfers zijn daar niet over bekendgemaakt. De Onderwijsinspectie houdt het aantal schoolsluitingen in opdracht van het ministerie pas vanaf 15 oktober bij. Daarom zijn er geen cijfers van voor november beschikbaar. Voortaan komen er maandelijks rapportages.

