Bazoer bescheiden onder succes: 'Dit ook zelf eerst volhouden'

Riechedly Bazoer is bezig aan een revival in zijn grillige carriere. De Vitessenaar keert tegen PEC Zwolle weer terug na een schorsing. "Deze trainer steekt veel energie in mij"

Ups en downs. Conflicten en ruzies wisselden elkaar af met puike wedstrijden bij vooral Ajax. Het leidde zelfs tot een uitverkiezing voor Oranje in 2016. Lang geleden, maar Bazoer is pas 24 jaar en lijkt weer op het goede spoor. Onder trainer Thomas Letsch is de sierlijke voetballer uitgegroeid tot misschien wel de belangrijkste schakel van het elftal. De Duitser posteerde Bazoer in het hart van de verdediging. De opbouw is in zijn handen al verving jeugdexponent Enzo Cornelisse hem vorige week tegen Fortuna Sittard uitstekend.

Bazoer lacht. "Hij is nog heel jong, maar heeft het natuurlijk uitstekend gedaan. Enzo is niet de allergrootste, net als ik. Maar je ziet dat hij zelfs tegen een lange spits als Polter alle kopduels wint. Dat gaat om timing. Ik heb hem wel een paar tips gegeven inderdaad, maar je moet het toch zelf doen. Dat ging erg goed."

Letsch, altijd voorzichtig als het gaat om de opstelling, maakte na de laatste training direct publiekelijk dat Bazoer weer speelt. "Als je iemand als Bazoer kan opstellen, doe je dat", is de duidelijke verklaring van de trainer. "Hij is voor dit team zeer bepalend."

Energie

Bazoer: "Het was moeilijk vanaf de zijlijn twee wedstrijden te bekijken. Ik ben hongerig en wil altijd spelen. Maar chapeau voor het team. Ja, deze trainer geeft mij zelfvertrouwen. Hij steekt veel energie in mij. Dat straal je dan misschien ook uit op het veld. Maar het klopt, alles ligt aan mij. Ik moet het doen en laten zien. Tot nu toe gaat dat goed. Ik ben in vorm."

De Utrechter weet zich gevolgd door scouts in zijn tweede jaar bij Vitesse. Hij vertegenwoordigt ook kapitaal en is één van de spelers aan wie de Arnhemse club nog goed geld kan verdienen de komende tijd. Bazoer glimlacht. "Of ik ben opgebloeid? Dat wil ik niet direct zeggen. Vorig seizoen is er veel gebeurd en toen kwam ook nog corona erbij. Naar kapitaal kijk ik niet. Eerst maar eens dit langer volhouden."

Constant niveau

Bazoer is de speler die van achteruit de opbouw verzorgt. Hij wordt, net als Tannane, veel geroemd. Volgens de centrumverdediger ligt dat aan de ploeg. Vitesse draait een uitstekend seizoen. "Ook als team draaien we lekker. De voorbereiding was al goed, maar dan is het in de competitie altijd afwachten. We spelen goede wedstrijden en dit willen we nu volhouden. De trainer blijft erop focussen dat we een constant niveau moeten blijven halen."