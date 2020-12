De eerste sneeuw van deze winter komt eraan

De kans bestaat dat we de komende dagen de eerste sneeuw van dit seizoen zien vallen. Zaterdag is dat misschien al het geval in Groningen en onze provincie is mogelijk maandag aan de beurt, meldt Weerplaza.

De temperatuur loopt dit weekend wat verder terug, waardoor de neerslag zaterdag in het noordoosten al als natte sneeuw uit de lucht kan vallen. Zondagavond kan het weleens raak zijn in de Zuid-Limburgse heuvels.

Blijft het wit?

Als het gaat sneeuwen in onze provincie, dan zet meteoroloog Alfred Snoek zijn geld op de maandag. “Dan gaat het om natte sneeuwvlokken”, zegt hij.

Er is volgens hem een kans dat de sneeuw blijft liggen, maar dan moeten 'alle puzzelstukjes op hun plaats vallen'. “Dan heb je het over 2 procent kans, maar dat is nog altijd meer dan 0.”

Langer wachten

De laatste keer dat het sneeuwde in ons land was op 30 maart. Vorig jaar hoefden we iets minder lang te wachten op de eerste sneeuwvlokken, die vielen toen al op 18 november. Twee dagen later was het ook voor het eerst een beetje wit.

