Mag Nijmegen kamerverhuur weigeren?

Mag Nijmegen de kamerverhuur in bepaalde wijken aan banden leggen? Dat is de kernvraag waar het vandaag om draait bij de Raad van State.

Drie pandeigenaren stapten begin dit jaar naar de bestuursrechter omdat de gemeente Nijmegen weigerde hen een vergunning te geven om kamers te verhuren. Daarna volgde de gang naar de hoogste bestuursrechter: de Raad van State.

Het gaat allemaal om de zogenoemde huisvestingsverordening van Nijmegen. Daarin staat dat de gemeente eigenaren mag weigeren om hun pand op te delen in losse kamers voor verhuur, als in een buurt te weinig (goedkope) woonruimte is. Nijmegen probeert op deze manier ook de overlast van het grote aantal studentenhuizen in sommige buurten af te remmen.

Woningschaarste

De vraag is of de huisvestingsverordening hiervoor wel het juiste instrument is. De Nijmeegse advocaat Bart van Hoof die twee van de drie pandeigenaren bijstaat, denkt van niet.

“Het gaat hier om huizen van boven de vijf ton die opgedeeld worden in kamers voor verhuur. Dat soort panden kunnen starters op de woningmarkt toch niet betalen, dus daardoor ontstaat ook geen schaarste”, legt hij uit.

En zo lang die schaarste niet in het geding is, kun je volgens Van Hoof ook niet de zogenoemde leefbaarheidstoets toepassen om te kijken of nog meer studentenpanden in een buurt wel wenselijk zijn in verband met overlast.

Een woordvoerder van Nijmegen wil niet zeggen hoe de gemeente die woningschaarste dan wil gaan aantonen voor de rechter. “Dat is een kernonderdeel van de rechtszaak dus daar gaan we lopende het proces niet op in”, aldus de woordvoerder.

Vergunningen opnieuw geweigerd

Van Hoof noemt de rechtszaak begin dit jaar een 'pyrrusoverwinning'. De gemeente Nijmegen had al zien aankomen dat ze bakzeil zou halen bij de rechter omdat er technisch gezien iets niet klopte aan de huisvestingsverordening uit 2019. Daarom was er inmiddels een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen en op grond daarvan werden de vergunningen opnieuw geweigerd.

Toch is het dus maar de vraag of die weigering terecht is. Het gaat erom of de gemeente voldoende aannemelijk kan maken dat in Nijmegen een zogenoemd omzettingsstelsel nodig is voor het verlenen van vergunningen voor kamerverhuur.

Het gaat de gemeente nu juist voor een belangrijk deel om de leefbaarheid van bepaalde buurten. Niet in de laatste plaats onder druk van het bewonersplatform Kamerbreed dat al jaren strijdt tegen overlast in bijvoorbeeld Bottendaal of Nijmegen Oost.

Leefbaarheid in wijken met veel studentenhuizen

Maar hoewel de Tweede Kamer al wel heeft gesproken over de leefbaarheidstoets als criterium om vergunningen te weigeren, staat die toets nog steeds niet in de Huisvestingswet.

Volgens advocaat Bart van Hoof is de enige wet die zich daarvoor zou lenen de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek die in de volksmond de Rotterdamwet wordt genoemd. Deze wet die is bedoeld om de toestroom tot kansarme wijken te reguleren, staat ingrijpen vanuit de gemeente toe als er onleefbare toestanden dreigen te ontstaan.

Maar van onleefbare toestanden is volgens Van Hoof geen sprake in de wijken waar nu al veel studentenhuizen staan. “Dat zou dan moeten blijken uit de Stads- en wijkmonitor. Maar juist de wijken waar relatief veel studenten wonen, worden als zeer prettig ervaren en krijgen gemiddeld een zeven of acht."

De aandachtspunten die worden genoemd gaan volgens hem over parkeren, groen, drugs dealen en criminaliteit. "Niet over studentenhuizen. Bovendien kan overlast met de bestaande middelen worden aangepakt."

'Het loopt de spuigaten uit'

Ralf Nieuwenhuijsen van Kamerbreed ziet dat heel anders. Hij trekt al jaren aan de bel bij de gemeente over de overlast die in sommige straten 'echt de spuigaten uitloopt' Hij vraagt zich af wie er dan bevraagd worden voor die Stads- en wijkmonitor want hij heeft tientallen voorbeelden van overlast. In de bestaande middelen hebben de leden van Kamerbreed weinig vertrouwen want veel van hun meldingen zijn de afgelopen jaren 'gewoon blijven liggen of zelfs verdwenen'.

Vreemd genoeg vinden Van Hoof en Nieuwenhuijsen elkaar in de oplossing die volgens hen het beste zou zijn; het instellen van een maximumpercentage aan kamerverhuurpanden voor bepaalde wijken, zoals dat in Amsterdam en andere studentensteden geldt.

Maar daar wil de gemeente niet aan. “Dat zal wel zijn omdat een groot deel van de achterban van de collegepartijen uit studenten of ex-studenten bestaat”, zo denkt Van Hoof en Ralf Nieuwenhuijsen deelt die mening.

Geen maximumpercentage voor Nijmegen

Volgens de woordvoerder van de gemeente Nijmegen is een maximumpercentage niet nodig. “De gemeente Nijmegen kent nu een regel waardoor het niet mogelijk is niet-kamerverhuurpanden in te sluiten met kamerverhuurpanden.” Je kunt als ‘gewone’ bewoner dus niet tussen twee studentenhuizen in komen te wonen.

De woordvoerder van de gemeente vervolgt: “Bij een maximaal aantal panden kan het bovendien dus nog steeds gebeuren dat ‘gewone’ huizen helemaal worden ingesloten.”

Naar verwachting doet de Raad van State over zes weken uitspraak in deze zaak.