Hij komt, de lieve goede Sint, maar wel alleen digitaal

"Sinterklaasje, kom maar binnen met je piet," klinkt het uit twee levensgrote geluidsboxen. De leerlingen van de Theo Thijssen-school in Zutphen zingen uitgelaten uit volle borst mee.

Statig komt Sinterklaas binnen lopen en gaat in zijn grote stoel zitten. Maar de kinderen zien de Sint niet in levenden lijve. Hij zit een aantal kilometer verderop in een studio. Via een live-internet verbinding is de goedheiligman op een groot tv-scherm op school te zien en te horen. Ook de Sint en zijn pieten kunnen met de kinderen op via een scherm communiceren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"Wij willen niet dat Sinterklaas en de pieten besmet worden," zegt hulpsinterklaas Anton de Ronde. "En zeker niet de kinderen, juffen en ouders. Vandaar deze oplossing."

De studio is met rekwisieten omgebouwd tot de werkkamer van Sinterklaas. Eén voor één wordt er verbinding gemaakt met de verschillende klassen. De kinderen vragen de goedheiligman de kleren van het lijf. Of het niet gevaarlijk is met het paard op het dak te rijden? Waarom hij eigenlijk met zijn paard het dak op gaat? Er wordt veel gelachen. De Sint geeft samen met zijn pieten grappige antwoorden. De sfeer zit er goed in. Kennelijk is het niet zo erg dat ze niet in levenden lijve op school zijn.

Sinterklaas vieren via beeldscherm is vermoeiend

Anton de Ronde komt al jaren als hulpsint op de Theo Thijssen-school. En door de moderne techniek kon het Sinterklaasfeest dit jaar ondanks de corona dus veilig gevierd worden. Hij is daar erg blij om: "De kinderen kunnen ons zien. Wij kunnen hen zien dus je kunt leuk inspelen op de kinderen. "

Toch maakt De Ronde een kanttekening bij het feest: "Het is wel vermoeiend op deze manier, want die glimmende oogjes als je in de klas bent dat is toch veel leuker."