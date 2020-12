Waterlanders strooien Kunst-Kruimels & Cultuur-Croutons in Wageningen Foto: Cultuur in Wageningen

Wanneer je in december de binnenstad van Wageningen bezoekt, zal je misschien wonderlijke geluiden horen, teksten en tekeningen zien verschijnen of getuige zijn van personen die zich uitzonderlijk gedragen en/of muziek voortbrengen.

Deze momenten worden niet aangekondigd, omdat evenementen in deze tijd niet zijn toegestaan en groepvorming op straat voorkomen moet worden. Kunstenaarscollectief Waterlanders gaat de uitdaging aan om binnen de geldende regels toch iets moois te maken voor Wageningen. Daarbij gaan ze ook een aantal leuke samenwerkingen aan met mede- makers uit het lokale ‘Kruimel- en Crouton’-circuit.

‘Kunst-Kruimels & Cultuur-Croutons’, noemen ze de interventies die ze in het winkelgebied tussen de Markt en de BBLTHK gaan uitvoeren. Wie er op het moment dat ze gebeuren bij is, heeft iets bijzonders meegemaakt. Maar voor wie ze gemist heeft, worden ze vastgelegd en gedurende deze periode getoond in de etalage van de binnenstadswinkel op de hoek van de Markt en de Hoogstraat. Op de beeldschermen in de etalage zijn zo steeds meer filmpjes te zien: als een soort advent-kalender gaan er steeds meer venstertjes open. Daar zullen ook de credits van de makers te zien zijn.

Dit is dus de enige aankondiging die ze er van kunnen en mogen maken. Hun advies is: hou als je in de stad bent je ogen open voor bijzondere beelden of gebeurtenissen.