Monumenten van een tijd – expositie bij Luucx in Wageningen

In Kunst bij Luucx wordt het werk getoond van Charlotte Aukema Foto: Cultuur in Wageningen

In Kunst bij Luucx in Wageningen wordt het werk getoond van Charlotte Aukema.

Charlotte Aukema werkt als zelfstandig grafisch ontwerper, webdesigner en vrijkunstenaar. Thema in haar werk is multi-dimensionaliteit, zowel in tijd als in ruimte: het gelijktijdig tonen van voor en achter, eerder en later, boven en onder.

De zoektocht naar het zichtbaar maken van deze gelaagdheid is de drijvende kracht achter haar werk. De ruimtes in landschap en architectuur lenen zich hiervoor bij uitstek. Zij begint met schilderen op grote doeken. Deze schilderingen fotografeert ze, her-ordent ze en ze voegt er beeldelementen aan toe. Het uiteindelijke werk is een (duurzame) print in beperkte oplage.

De tentoonstelling loopt t/m 2 januari 2021 en is te bezoeken tijdens openingsuren van de winkel: Markt 2, Wageningen