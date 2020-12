Geruchtmakende afpersing fruithandel De Groot voor de rechter

In mei 2019 vond de politie een partij cocaïne op het terrein van De Groot Foto: Bart Meesters

Na anderhalf jaar wachten is het zo ver. Woensdag en donderdag staan drie mannen en een vrouw in Arnhem voor de rechter. Zij zijn volgens justitie betrokken bij een afpersingszaak die vorig jaar speelde in de gemeente Maasdriel. De directie van fruitimporteur De Groot Fresh Group in Hedel zou destijds bestookt zijn met dreigende sms’jes, kort na de vondst van een partij cocaïne op het terrein. De Groot en zijn personeel vrezen sindsdien voor hun leven.

"Bellen gaat niet. Kom het geld morgen maar naar Amsterdam brengen.", luidt een sms. "Je moet wel lang nadenken he?", stelt een ander bericht. "Jullie betalen 150.000 euro en wij gebruiken jullie route voor 900 kilo", zegt nóg een bericht.

Die teksten laten aan verbeelding weinig over. Het viertal dat moet voorkomen bij de rechtbank van Arnhem, is volgens justitie op de een of andere manier betrokken bij het versturen van dreig sms’jes' naar de bedrijfsleiding van De Groot Fresh Group uit Hedel. De schrijvers eisen een bedrag van 1,2 miljoen euro. De Groot moet opdraaien voor het verlies van 'hun handel', zo stellen de verzenders van de sms’jes.

Als De Groot niet over de brug komt met het gevraagde geldbedrag kan er een dode vallen onder familie van en personeel van de leidinggevenden van het fruitbedrijf, stellen de afzenders ook. Toeval of niet, even eerder is 400 kilo cocaïne aangetroffen tussen de bananen op het terrein van De Groot Fresh Group.

Dertien incidenten

Wat opvalt, is dat alle verdachten uit Utrecht en omgeving komen. De drie mannen hebben een Marokkaanse achtergrond. In verhoren geeft een van de verdachten toe banden te hebben met georganiseerde criminaliteit.

De politie werkt met meer dan twintig personen aan deze zaak, die inmiddels heeft geleid tot twee rechtszaken. Want de bedreigingen zijn gebleven. Er zijn deuren beschoten, er is een handgranaat gelegd en er is brand gesticht. In totaal gaat het inmiddels om dertien afzonderlijke incidenten die het Rivierengebied hebben opgeschrikt.

Blunder met adressenlijst

Wat niet hielp, is het optreden van het Openbaar Ministerie (OM). Zo ontdekken journalisten van het Brabants Dagblad dat iemand in het najaar van 2019 een lijst met alle namen en adressen van personen die werkzaam zijn bij de Groot in het dossier van de verdachten heeft gestopt.

De politie luistert mee als de hoofdverdachte in deze zaak - die op dat moment nog vast zit - de lijst noemt tegenover een handlanger buiten de gevangenis. De adresgegevens zijn nadien op verzoek van de rechtbank door de verdachten teruggeven aan het onderzoeksteam. Maar het valt niet uit te sluiten dat de lijst ondertussen wel in handen is gevallen van criminelen.

Een anonieme inwoner van Hedel zegt daarover: "Alle personen bij wie deze terreur heeft plaatsgevonden, hebben ófwel bij De Groot gewerkt, of ze zijn er kort geleden vertrokken. Het lijkt wel alsof ze die lijst die toen in het dossier is terechtgekomen nu nog steeds aan het afwerken zijn."

Brandstichting

Wanneer kunnen de bewoners van het Rivierengebied weer rustig slapen? De dreigterreur houdt nu al anderhalf jaar aan. Nog geen twee weken geleden ging in Hedel het huis van twee ex-medewerkers van De Groot in vlammen op. Oorzaak: brandstichting. Twee slachtoffers belandden met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Vrienden van het duo hebben een crowdfunding opgezet, als steun.

"De bedreigingen nemen nu terroristische vormen aan," zo stelt advocaat Taco van der Dussen in een emotionele reactie namens de familie De Groot, eind november tegenover Omroep Gelderland. Ook hij kan niet zeggen wanneer het stopt. In tegendeel, hij constateert dat het geweld alleen maar toeneemt.