Wieger verzamelt poep en pies voor Mars

Wamelink is ecobioloog en onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Een 'ruimtelandbouwer', zo noemt hij zichzelf en hij onderzoekt of het mogelijk is om straks voedsel te verbouwen op Mars. “Want daar gaan we naar toe. Elon Musk wil zelfs al binnen tien jaar."

In de kassen van Nergena in Bennekom is overigens een miniem stukje meteoriet het enige dat van Mars zelf komt. De grond waarop Wamelink zijn proeven doet bestaat uit aards materiaal en is samengesteld door de NASA. “Da's geen goedkope potgrond”, aldus Wamelink, “het kost 2500 euro per 100 kilo. Maar het is wel grond die erg lijkt op die van Mars."

Mest

Behalve grond is er dan nog water en mest nodig. Op Mars zal het water komen van gesmolten ijs dat op een diepte van enkele meters gewonnen kan worden. “Maar kassen en andere verblijven moeten sowieso ondergronds zijn want er is gevaarlijke straling op Mars", legt de ecobioloog uit.

De bodem op de rode planeet is vruchtbaar . Wamelink: "Er ontbreken wel een paar stoffen, zoals stikstof. Maar daar hebben we een oplossing voor." En daar komen de menselijke afvalstoffen – poep en pies – goed van pas.

Wamelink laat een potje zien met urine. Niet het gele vocht dat wij allemaal zo goed kennen, maar struviet, grijzige, reukloze zoutkristallen. “Dit komt van festivals in Amsterdam. Daar wordt het in dixies ingezameld. En omdat die kristallen langzaam oplossen in water gedijen de plantjes daar goed op. Er zit fosfaat, magnesium en ammonium in."

Frans Miggelbrink steekt zijn neus in een potje urinekristallen in het programma I Love de Achterhoek. Foto: Omroep Gelderland

Inmiddels lukt het al om zo'n twintig groenten te verbouwen op Marsbodem. Tomaat, aardappel, boontjes, wortelen, maar ook kruiden, rucola en radijs.

Goud

Er zijn overigens nog wel wat hobbels te nemen, want dat wat niet gegeten wordt moet worden gecomposteerd. En daar zijn weer wormen, bacteriën en schimmels voor nodig. “Eigenlijk zijn we bezig met een duurzaam, gesloten landbouwsysteem voor Mars”, vertelt Wamelink.

Er zal dus het nodige in het laadruim zitten tijdens de reis naar de rode planeet. “Je bent een half jaar onderweg. Dus in de raket is het noodzakelijk dat alles bewaard wordt. Er is daar niks, dus poep, ook menselijke poep, is daar goud waard."

En dat is de volgende stap in het onderzoek. “Ik heb hier twee potjes en ik wil graag dat jullie een donatie doen aan het onderzoek”, zo vraagt Wamelink in het programma I Love de Achterhoek aan Frans Miggelbrink en Willem te Molder. En natuurlijk doen de mannen graag mee. Alles voor de Wetenschap! Bovendien gaat er niets boven Achterhoekse poep en pies.

