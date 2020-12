Basisschool in Eefde cancelt Sinterklaasfeest vanwege jonge kinderen met corona

Vijf jonge leerlingen van een basisschool in Eefde zijn positief getest op het coronavirus. "Dat is een apart beeld, en omdat wij onvoldoende informatie hebben over hoe dat komt, hebben we veiligheidshalve de school vandaag dicht gedaan", reageert Frans Laarakker, voorzitter van het college van bestuur.

Volgens Laarakker zijn er ook een flink aantal coronaverdenkingen op de school, verspreid over diverse klassen. "Een aantal besmettingen is te herleiden naar ouders, maar zeker weten doen we dat niet."

Geen sinterklaasfeest

Bij het besluit om De Bargeweide in ieder geval één dag dicht te doen speelde ook het Sinterklaasfeest mee, dat vandaag gevierd zou worden met de hele school. "Kenners zeggen dat er weinig overdracht is van het corona-virus bij basisschoolkinderen, maar in overleg met de MR hebben we besloten om de viering niet door te laten gaan."

Het bestuur van scholengroep Gelreveste, waar de school in Eefde onder valt, staat in nauw contact met de GGD. "Maar de sluiting is niet op last van de GGD, zij hebben gezegd dat we in principe zoals het er nu uitziet maandag gewoon weer open kunnen."

Nauwelijks leraren ziek

Leerkrachten van de basisschool lijken tot nu toe de dans te ontspringen. "Eén docent is onlangs positief getest, maar die is al wat langer thuis", aldus Laarakker.

Zie ook: