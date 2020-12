Opvallende vondsten bij opgravingen Tiel

Een paar jaar geleden begon een grote groep archeologen met de opgravingen. Daar komt bebouwing, maar eerst wilde Industrieschap Medel dat de bodem eens goed onderzocht werd. En daar is veel bijzonders bij naar boven gekomen.

Dát er Romeinse resten lagen, was al langer duidelijk. "Maar dat er zo veel graven zouden zijn, een villaterrein met beelden en een steentijdvindplaats zoals we die nog nooit eerder hebben gezien, ja, dat is net dat scheutje meer", zegt stadsarcheoloog Ilse Schuuring van de gemeente Tiel.

Jasper Lindner sprak op Radio Gelderland met Ilse Schuuring. De tekst gaat verder onder het fragment:

De opgravingen duurden bijna een jaar. En er was geen dag bij, waarop de berg vondsten niet groter werd na iedere schep die in de grond ging. Zo werden er tientallen grafvelden gevonden met resten van mensen die daar duizenden jaren hebben gelegen. Die graven brengen nieuwe inzichten aan het licht, zegt Schuuring.

Rondzwervende vrouw

"We zien dingen die we niet eerder zagen. In die tijd werden mensen vaak gecremeerd, maar ze werden ook al begraven - zoals we dat nu nog steeds doen. Maar bij de een ging dat anders dan bij de ander. Zo vonden we een jonge vrouw, die rond haar 22ste moet zijn overleden. Uit onderzoek bleek dat zij niet uit Medel kwam, maar een rondzwervend bestaan had geleid. Ze was ook anders begraven dan de rest. Maar waarom? En waar kwam ze eigenlijk vandaan?", aldus Schuuring.

En dan die babytweeling. Veel weten de archeologen niet over de kleintjes. Waar kwamen ze ter wereld, waardoor overleden ze? Het is gissen naar de antwoorden. Toch is er wel íets duidelijk geworden, zegt Schuuring. "Ze lagen samen in een graf. Uit ons onderzoek blijkt dat het een tweeling was, een jongen en een meisje van krap een paar maanden oud."

Tussen de vondsten zaten ook zeker 2500 voorwerpen, variërend van mantelspelden tot ringen, van aardewerk tot glaswerk en van lampen tot een wijnzeef. Stuk voor stuk afkomstig uit de Steentijd, tot zesduizend jaar geleden. Ook werden resten gevonden van een Romeins legerkamp. Het gaat waarschijnlijk om een tijdelijk kamp, waar soldaten niet langer dan een paar dagen bleven. Zulke kampen werden eerder al gevonden op Duitse en Engelse bodem. In Nederland kennen we deze kampen nog bijna niet. Op Medel hebben mogelijk meerdere kampen gelegen.

Medel lag aan de handelsroute

Medel lag rond het begin van de jaartelling dicht bij de grens van het Romeinse rijk. Deze kampen waren een tijdelijke versterking van die grens. Ook bewaakten ze de routes waar veel handel was. Medel lag in de Romeinse tijd dus ook, net als nu, aan een handelsroute. "En hoe bijzonder is het dat er toen al bedrijvigheid was en handel werd gedreven in dit gebied?", voegt Schuuring toe. "Uitgerekend op de plek waar nu een bedrijventerrein is."

Haar conclusie na de vondsten op Medel is dat er nog steeds véél is dat we niet weten. "Meer dan 90 procent van onze mensheid is nooit opgeschreven. Er zijn geen foto's van, er is geen Facebook-bericht van. Het komt alleen maar uit de grond. En daar kunnen we op bijzondere momenten in kijken. Dus ja, heel veel weten we nog niet. Maar zodra we dat doen, komen we veel parallellen tegen met het heden."

