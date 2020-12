Faillissement houdt kroegbaas uit Ermelo na vijf jaar nog bezig

Als er een feestje werd gegeven voor de deur bij café Twinns ging het dak eraf. Voormalig eigenaar Casper Meijbaum denkt met weemoed terug aan de 15 jaar dat hij een van de toonaangevende kroegen van Ermelo had. "Ja, het is heel dubbel eigenlijk. Ik heb hier een hoop beleefd. Een hoop lol gehad, een hoop plezier gehad en uiteindelijk een hoop ellende."

Bekijk hier de video over Casper. De tekst gaat daaronder verder.

Vergunningen

Dat de zaak vijf jaar geleden failliet ging, komt volgens de ondernemer door de gemeente Ermelo. Oud-burgemeester Baars is volgens hem de hoofdschuldige: "De reden waarom weet ik niet. Die verantwoording heeft hij nooit afgelegd, want hij is opgestapt. Maar ik werd tegengewerkt in al mijn vergunningen. Dat is geëindigd bij de Hoge Raad en in twee procedures ben ik ook in mijn gelijk gesteld."

In die twee zaken weigerde de gemeente ontheffingen te verlenen voor het aanpassen van de sluitingstijden en het plaatsen van een skihut. Volgens de Raad van State was dat onterecht.

Onrechtmatig gehandeld

De bestuursrechter én de Raad van State zijn er helder over: er is bestuursrechtelijk onrechtmatig gehandeld door de oud-burgmeester. Maar zelfs nu Baars is opgestapt heeft Casper nooit excuses gehad. "Alleen de fractie van het CDA heeft wel haar excuses gemaakt bij me. Voor de rest heb ik niets gehoord. De burgemeester is veroordeeld voor 'onbehoorlijk bestuur'. En hij heeft alleen maar gezegd dat hij de uitspraak van de rechtbank betreurt."

Meijbaum wil graag dat het faillissement wordt opgeheven, maar dat kan niet meer nu de curator een deal heeft gemaakt met de gemeente.

"De wethouders hebben het op een akkoordje gegooid met de curator", legt Casper uit. "Ze kopen nu voor een fooi van 17.500 euro de hele zaak af. Dat is loon voor de curator en de schulden komen na opheffing gewoon weer in mijn nek."

Raadsonderzoek

Meijbaum heeft bezwaar ingediend en is in gesprek gegaan met de rechter-commissaris, maar die zegt dat de deal niet meer juridisch ongedaan kan worden gemaakt. De gemeente Ermelo verwijst naar de uitspraak van de rechter-commissaris en wil verder niet inhoudelijk reageren, maar er komt dus nog een groot raadsonderzoek naar de hele kwestie.