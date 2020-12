Mathias De Wolf toont direct zijn klasse op training NEC

De 18-jarige Belg geniet er zichtbaar van. "Ja, een supergevoel. Ik heb er lang naar uitgekeken. Ik ben blij dat ik er nu eindelijk ben. Ik heb flink gerevalideerd. Ik moest zien dat ik geen last meer had van die blessure."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Strandje

De Wolf revalideerde bij de beroemde kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. "Ik denk dat hij in Europa wel de beste is. Het was een nieuwe ervaring. Ik heb meer geleerd over mijn eigen lichaam. En ondertussen zie je grote spelers naast u staan om te revalideren, dan weet je wel dat je op een goede plek zit. We moesten ook trainen op een strandje, dat was echt afzien, heel zwaar."

Mathias De Wolf is ook rap van tongriem Foto: Omroep Gelderland

De Wolf toonde direct zijn klasse op de training. "Een gretige jongen die heel graag wil", vertelt trainer Rogier Meijer. "Hij traint sinds woensdag mee. Het ziet er hartstikke goed uit. We deden gisteren een afwerkvorm en alles ging op doel en alles zat erin. Een goede positieve gast, die past prima bij ons. We zullen hem nog wat moeten optrainen en een beetje geduldig met hem moeten zijn. Maar hij heeft extra kwaliteiten, al is hij nog heel jong."

Toffe groep

De middenvelder heeft NEC goed gevolgd tijdens zijn revalidatie. "We hebben een jonge ploeg, maar wel een sterke ploeg. Het ziet eruit als een toffe groep. Een fijne groep om bij te zijn, want als voetballer wil je op het veld staan en tegen een bal trappen. Ik deed alles al mee op de partijtje na. Ik moet nu rustig opbouwen naar een wedstrijd toe."