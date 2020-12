Over de houdbaarheidsdatum, maar 'Tot2021' in Apeldoorn blijft gewoon staan

'Tot2021' staat in koeienletters op de oude ambachtsschool aan de Molenstraat-Centrum in Apeldoorn. Daartoe werd het gebouw enkele jaren geleden omgedoopt. Wat gebeurt met Tot2021 als de houdbaarheidsdatum van die naam verstreken is? Eigenaar Joost Hamming van De Kabath Vastgoed weet het antwoord wel: er verandert voorlopig niets. Behalve de naam.

Wie weleens in het centrum van Apeldoorn komt, zal het markante gebouw herkennen: een ouder, maar goed onderhouden pand met klokkentoren. Het is de oude ambachtsschool die nu diverse initiatieven huisvest, van een boksschool tot de gemeente Apeldoorn en creatievelingen die er hun weg vonden. Meer dan 30 in totaal, weet Hamming. Hij kocht het pand recentelijk met zijn compagnon en exploiteert het al enige jaren met De Kabath.

'Mooi van lelijkheid'

Daar moeten ze wat met Tot2021. Want, zoals die naam al aangeeft, zit er een houdbaarheidsdatum aan. Wat gebeurt er daarna? Hamming: "We gaan het voortzetten, het pand is mooi van lelijkheid en we hopen er een keer iets moois van te maken. Wanneer precies is onduidelijk. Daarom besloten mijn compagnon en ik om daar de komende twee jaar over na te denken. Tot die tijd blijft het gebouw zoals het is, maar krijgt het wel een andere naam: over een paar dagen gaat het De Ambacht heten."

Alles platgooien

Het pand staat al sinds 1905 in de huidige vorm in het centrum van Apeldoorn. De gemeente besloot na verloop van tijd dat het een gezichtsbepalend gebouw is en daarom mag het niet tegen de grond. "Ik was daar als Apeldoorner eigenlijk wel blij mee", vertelt Hamming. "We hebben hier te vaak de pannenkoekmethode toegepast. Dat is de Apeldoornse manier van alles platgooien."

En dus besloot Hamming om het gebouw multifunctioneel in te zetten, voor ieder wat wils: "In de afgelopen jaren heb ik echt gevoel gekregen bij het gebouw. Dit project was niet gelukt zonder al die huurders. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het succes."