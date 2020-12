Verdachte dood Naomi voor rechter

Maandagavond 24 augustus parkeert een man zijn auto in de Arnhemse Floriszstraat. Hij loopt naar het adres waar de 35-jarige Saba woont, die zich in het dagelijks leven Naomi laat noemen. Ze leeft daar met haar twee jonge kinderen, die naar een basisschool gaan in de wijk.

Zodra de man zich toegang heeft verschaft tot de woning schiet hij een paar keer op Naomi. Daarop rent hij weg en pakt zijn auto. Het slachtoffer leeft nog op dat moment. Toegesnelde hulpverleners proberen haar zo goed als het gaat te redden. Later die nacht overlijdt ze in het ziekenhuis.

Juwelier en motorclub

Verdachte Gerrit H. is in het dagelijks leven juwelier met een eigen website. Hij woont op een woonwagenkamp in Rheden. Vorig jaar is hij getrouwd, niet met Naomi maar met een andere vrouw. Gerrit heeft ook een verleden bij een Outlaw Motor Club, Alacatraz Most Wanted.

De politie maakte ook al eerder bekend dat Naomi bedreigd werd en dat ze hiervan melding heeft gemaakt. Gerrit is korte tijd na de moord op Naomi aangehouden in de buurt van Leiden. Zijn camperbusje is getoond bij Opsporing Verzocht.

Welke achtergrond had Naomi?

Naomi woonde nog niet zo lang in Arnhem. Eerder woonde ze onder meer in Eindhoven en Deventer, waar Gerrit overigens ook vandaan kwam. Ze onderhield slechts sporadisch contact met haar ouders.

Stille tocht

Kort na haar dood houden vrienden en kennissen een stille tocht door de Arnhemse wijk Presikhaaf. Ook burgemeester Ahmed Marcouch spreekt die dag zijn ontzetting uit over de moord. Net als veel anderen wijst hij op het leed dat de twee dochters van Naomi is aangedaan.

Maar wat ging er nou aan dit drama vooraf?

Wat ging er nou mis? Naomi maakt kort voor haar dood op Facebook bekend dat er problemen zijn met Gerrit. Ze schrijft: “Ik laat me door niemand bedreigen. De wouten komen eraan, alles wordt genoteerd.”

Stukje bij beetje komt na haar overlijden naar buiten hoe de spanningen tussen de twee oplopen nadat Naomi zwanger is geraakt, vermoedelijk van Gerrit. Het zit Naomi bepaald niet lekker dat hij deze zwangerschap alsmede buitenechtelijke relatie voor zijn vrouw verborgen wil houden.

Ze dreigt een en ander te openbaren op social media - wat Gerrit weer woest maakt. Op vrijdagochtend, twee dagen voor haar, dood bezoekt hij haar nog. Ze tikt daarna op Facebook: “Bah nooit meer zo doen met m’n kinderen erbij. Nooit meer bellen, nooit meer aan m’n deur…”

Wat kunnen we verwachten van deze inleidende zitting?

Dinsdag gaat het om een pro-forma. Kortom een inleidende zitting. Er zal niet heel diep op de materie worden ingegaan. De officier van justitie gaat de aanklacht voorlezen.

Ook zal hij meer kunnen vertellen over het forensisch onderzoek op de plaats delict. Ofwel: heeft Gerrit sporen achtergelaten? Daarna zal de rechtbank beslissen of de Rhedenaar langer in voorarrest moet blijven.

