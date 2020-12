Vitesse met Bazoer maar zonder besmette Vroegh

Patrick Vroegh is bij Vitesse positief getest op corona. Hij ontbreekt daarom in de selectie voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Riechedly Bazoer keert terug in de basis.

Vroegh is bij Vitesse geen basisspeler, maar valt wel regelmatig in. Hij zit door de besmetting thuis in quarantaine. Vroegh is volgens trainer Thomas Letsch de enige speler die ontbreekt in de selectie voor het uitduel tegen PEC Zwolle.

Riechedly Bazoer maakt zijn rentree na twee wedstrijden schorsing. De centrumverdediger staat in de basis. "Daarover is bij Bazoer geen twijfel bij mij. Hij is te belangrijk voor ons spel", aldus Letsch.

Kansen voor andere spelers

Vitesse staat al weken op de tweede plaats in de eredivisie en geldt als de verrassing van dit seizoen. Vorig seizoen werd bij PEC met 4-3 verloren. Letsch wilde op Papendal na de laatste training geen opstelling prijsgeven, maar liet wel weten dat de kans groot is dat ook andere spelers binnenkort kansen krijgen.

"December is een zware maand met veel wedstrijden. We hebben iedereen hard nodig en de concurrentie is groot. Spelers dagen elkaar uit op de training en dat is goed."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Broja en Openda.