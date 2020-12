Eerste publicatie archeologische vondsten Medel

Het eerste boek, uit een serie van drie, over archeologische vondsten op Medel bij Tiel is recent gepubliceerd. De opgravingen werden al gedaan in 2017. Het is tot nu toe een van de grootste opgravingen ooit in Nederland verricht. De bevindingen zijn nu bekend en laten een goed beeld zien van de locatie door de eeuwen heen.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat er al ruim 6000 jaar mensen wonen in het gebied bij Tiel.



Een vondst die voor de nodige vragen zorgt is die van een mogelijk Romeins legerkamp. Deze kampen zijn bekend uit Duitsland en ook Engeland. In Nederland kennen we deze kampen nog bijna niet. Op Medel hebben meerdere kampen gestaan.

Medel lag zo’n tweeduizend jaar geleden dicht bij de grens van het Romeinse rijk. Deze kampen waren een tijdelijke versterking van die grens. Ook bewaakten ze de routes waar veel handel was. Medel lag in de Romeinse tijd dus ook, net als nu, aan een handelsroute.

De archeologen vonden ook twee grafvelden. Er lagen tientallen mensen begraven. Sommige mensen kregen spullen mee in hun graf, zoals potten (met voedsel), maar ook sieraden en zelfs glaswerk. De meeste mensen waren boeren. Dat blijkt uit sporen in de grond en de vondsten. Maar niet iedereen was boer, dat bewijst de opgraving van het lichaam van een jonge vrouw. De vrouw heeft een groot deel van haar leven rond gezworven. De archeologen weten door allerlei onderzoekstechnieken dat zij niet uit Medel kwam. Bijzonder zijn ook twee baby’s die samen in een graf waren begraven. Uit onderzoek blijkt dat zij een tweeling waren.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van Industrieschap Medel ter voorbereiding van de uitbreiding van het bedrijvenpark Medel. Het was de grootste archeologische opgraving in de Betuwe sinds de aanleg van de Betuwelijn eind jaren ’90. VUhbs Archeologie is één van de bedrijven die hier onderzoek deed in 2016 en 2017. Zij hebben hun onderzoeksresultaten in een wetenschappelijk boek gepubliceerd. Publicaties van de bedrijven ADC Archeoprojecten, Archol, BAAC en RAAP Archeologisch Adviesbureau volgen later.