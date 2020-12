Buurt leerlooierij naar rechter: 'Het gaat om gezondheid, ook voor onze kinderen'

De buurt van leerlooierij Vitelco in Lichtenvoorde vindt de nieuwe vergunning voor het bedrijf niet ver genoeg gaan en stapt naar de rechter. "Het gaat om gezondheid, we doen dit ook voor onze kinderen die hier gaan wonen", zegt buurtbewoner Ruud Geurkink.

De leerlooierij in Lichtenvoorde, die tegen het centrum van het kerkdorp aanschurkt, zorgt onder meer voor geuroverlast. De kwestie sleept zich al jaren voort en het college van de gemeente Oost Gelre heeft het aanpassen van de verouderde omgevingsvergunning voor het bedrijf afgerond. Met nieuwe normen waaraan Vitelco moet voldoen.

'Slappe knieën'

"De wethouder heeft het over de strengste normen, maar hij heeft de minst strenge normen gehanteerd", zegt Geurkink. "" De berekeningen zijn niet inzichtelijk of deugen niet. Er is toegewerkt naar een vergunning die de fabriek wil uitvoeren. De gemeente heeft slappe knieën."

Wethouder Bart Porskamp zegt juridisch gebonden te zijn; de rechten van Vitelco zijn vergund en hij heeft daar rekening mee te houden. Als de leerlooierij zich nu op dezelfde plek had willen vestigen, zou Oost Gelre daar niet mee akkoord gaan, heeft Porskamp herhaaldelijk gezegd.

De zorgen van de buurt staan hoog op zijn lijstje, zegt de wethouder. "We zijn enorm teleurgesteld in het college", zegt Geurkink namens de buurt. "En - deels - ook in de raadsleden. Wat de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) en Porskamp zeggen klopt niet. Daarom stappen we als buurt naar de rechter. Helaas, dan moeten we het maar op die manier afdwingen. Ik denk dat de gemeente met het schaamrood op de kaken op haar besluit moet terugkomen."

Nek uitsteken

De stap naar de rechter betekent dat de oude vergunning uit 2001/2002 nog langer van kracht blijft. "Je hebt niets aan halve maatregelen", reageert Geurkink. "Zoals gezegd gaat het ook om onze kinderen en we gaan voor een lange termijn-oplossing. Iedereen snapt dat deze fabriek niet midden in een dorp past."

Hij vindt dat de wethouder bij provincie en rijk moet aankloppen. "Dan komen er wel fondsen vrij, maar hij moet wel zijn nek uitsteken. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste. En wij gaan voor de beste."

