Monsterklus in Arnhems museum: nieuwe vleugel op glijbaan

De nieuwe vleugel ligt op een steile helling, een stuwwal. "Omdat de bovenlaag van die wal instabiel is kunnen we daar niets neer zetten. We moesten daarom op zoek naar een andere manier op het gebouw te plaatsen." legt aannemer Egbert-Jan Rots uit.

Het museum is aan een enorme verbouwing toe. Het sloot daarom in 2017 haar deuren. De boel is gestript en krijgt een fris uiterlijk. Daarbij word ook een nieuwe vleugel gebouwd zodat het museum nog meer ruimte heeft om dingen tentoon te stellen.

Meters boven stuwwal

De vleugel gaat 14 meter uitsteken boven de stuwwal. Een soort schoenendoos dat boven ene berg hangt. Om dit te bouwen moest Rots anders na gaan denken. "We hebben een techniek gebruikt die men eigenlijk alleen gebruikt bij bruggen bouwen. Dat we dit zo doen hier is vrij uniek." legt Rots uit. De vleugel ligt als het ware op een glijbaan en word langzaam naar zijn eindplek geschoven.

Museumdirecteur Saskia Bak kijkt met gezonde spanning naar de verbouwing. "het is ook echt ontzettend nodig. Het museum is te klein en voldoet niet meer aan eisen. Het is echt dichtgeslibd." Nu krijgt Bak er een nieuw museum voor terug. "Dat verdiend deze plek ook. Bezoekers willen rondlopen in een fijne ruimte"

Bak heeft een beeld van het museum wat een soort huiskamer van de stad gaat worden. "Mensen moeten hier ook gewoon langs kunnen komen om een kopje koffie te drinken. Ook al zijn ze de week ervoor er nog geweest".

Als alles volgens plan loopt dat gaat het museum in 2022 weer open.

