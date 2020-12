Alexander (11) helpt 300 kinderen aan sinterklaascadeaus

Begin november startte de actie van Alexander

Ook na 5 december

“We hebben ontzettend veel kinderen blij kunnen maken en doneren nu veel spullen aan instellingen", vertelt moeder Diane Westland over het grote succes. “Zo brengen we spullen naar de kringloopwinkel Mini Manna en de bibliotheek in Ulft en zijn we donderdag langs IrisZorg in Doetinchem geweest om spullen af te leveren.” Hoewel het bijna 5 december is en de actie zou eindigen, blijft de familie doorgaan met hun project. “Het kraampje laten we nog een maand staan, want we hebben nog zoveel speelgoed over, dat er nog genoeg kinderen blij gemaakt kunnen worden met cadeaus."



De trotse moeder van Alexander heeft haar zoon de afgelopen tijd meer moeten helpen, omdat ze overladen werden met donaties. “Alexander was het overzicht op een gegeven moment wel kwijt", lacht Westland. “Daar hebben we hem natuurlijk meegeholpen, want het werd ook wel heel erg veel.” De familie ontvangt veel positieve reacties, ook wordt er geld gedoneerd om nieuwe cadeaus te kopen. “Dat is geweldig om te zien, we krijgen ontzettend lieve berichtjes en dat doet ons heel erg goed”, besluit Westland.