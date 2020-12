Gelderland Sport Kerstspecial

Maarten Tjallinggi ontvangt bijzondere gasten op een al even zo bijzondere locatie. Met die gasten kijkt hij terug op het bijzondere sportjaar 2020. In de gewelvenkelder van Healthclub Heijenoord in Arnhem praat Maarten met volleybalinternational Lonneke Sloetjes en BMX wereldkampioen Twan van Gendt.

Sloetjes besloot in mei in elk geval voor even afstand te nemen van het topvolleybal. Van Gendt raakte begin van het jaar geblesseerd en dacht even dat de voorbereiding op de Olympische Spelen in gevaar kwam. De Spelen gingen niet door en van Gendt maakte een mooi plannetje waarheid; hij bouwde de start van de Olympische baan na in Ammerzoden. Maarten krijgt ook Olympisch bokser Enrico Lacruz op bezoek en talentvol atlete Anna Hightower. Zij zijn zelfs aan het trainen in de sportschool waar Maarten presenteert.



Knip en Plak

Maarten is niet de enige interviewer trouwens. Volleybalinternationals Celeste Plak en Kirsten Knip namen net als hun collega Lonneke Sloetjes even gas terug als het gaat om topvolleybal. Maar Knip en Plak begonnen wel hun eigen bedrijfje met volleybalclinics. Voor Gelderland Sport gaan ze nog iets anders doen; ze ‘ondervragen’ twee andere topsporters; Vitesse keeper Remko Pasveer en hockey-international Xan de Waard.



Prijzen uitreiken

In deze bijzondere sportspecial ook een reportage over baanwielrenner Sam Ligtlee die in februari wereldkampioen werd op de kilometer tijdrit. Verder bezoekt Siem de Jong zijn oude amateurclub DZC’68 en zet hij daar, symbolisch voor alle sportvrijwilligers, een topvrijwilliger van de club uit Doetinchem in het zonnetje. En de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat wordt uitgereikt, een prijs die door de provincie Gelderland, de Gelderse Sportfederatie en Omroep Gelderland werd geïnitieerd. 61 plannen kwamen er binnen om de inwoners van Gelderland in beweging te krijgen. Slechts drie kunnen er winnen (10 en 20 duizend euro). Die drie namen worden op Tweede Kerstdag bekend gemaakt. Een mooi vol programma dus op Tweede Kerstdag.

De Gelderland Sport Kerstspecial is op Tweede Kerstdag om 16.00 uur te zien bij TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur wordt de uitzending in 2 delen om en om herhaald. Aflevering terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist.