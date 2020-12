Juf Flok gaat ànders genieten

Als Flok Munneke (64) in het knusse lokaal van Peuteropvang ’t Kruimeltje vertelt over 25 jaar werken met en voor peuters, spat de liefde voor haar vak er af. Ze neemt met lichte weemoed eind 2020 afscheid. Maar de vrije tijd lonkt ook!

In 1995 startte ze als vrijwilliger in een noodgebouwtje achter obs de Lettertuin, de toenmalige Kernhemschool aan de Ruijterstraat. Na 25 jaar neemt ze als pedagogisch medewerker afscheid. De speelzaal heeft nu een eigen lokaal in dezelfde school. Flok: “We hebben peuter-kleuteroverleg en stemmen soms thema’s af. Pas was er een gezamenlijke herfstactiviteit in de gymzaal.” Ook gebruiken ze afwisselend het schoolplein. De peuters kennen de docenten van groep 1, wat voor een soepele ‘warme overdracht zorgt.

Puk en Flip

Begon Flok in 1995 met 22 peuters in de groep, nu ontvangen zij en haar haar collega’s Sylvia Zwikker en Marlouk Uijterwaaal wekelijks vijf ochtenden maximaal 16 kinderen, van 2½ tot 4 jaar. Stagiaires en vrijwilligers, soms 13 jaar lang!, hebben een prettige invloed op het reilen en zeilen. Ze heeft allerlei cursussen gevolgd, zoals voor de Puk-methode. Een thematische aanpak met aandacht voor de inrichting van de speelhoek en hoe je taal, rekenen, sociale vaardigheden en motoriek kunt verbeteren. Flok: “Flip de logeerbeer moet je écht noemen. Ze kunnen niet wachten op hun beurt om Flip mee te nemen, met in zijn koffer o.a. een mini-Puk en een album voor foto’s en verhalen van de logeerpartij.”

Fijne contacten

Flok geniet van haar werk. De contacten met collega’s en docenten van de school zijn inspirerend. Door Corona spreken de leidsters de ouders helaas minder en informatie wordt met overdrachtschriftjes uitgewisseld. Gelukkig zijn er altijd ouders te vinden voor de ouderraad. Flok: ”Dit ga ik zeker missen, maar de vele en veranderende regels absoluut niet!

Zo is het echt jammer dat we geen tutors meer hebben voor extra begeleiding van de kinderen. Het is soms lastig om het zelf te doen, met 16 peuters in de groep.”

Flok blijft als vrijwilliger actief bij de Edese speelotheek, ze past op haar kleindochter en houdt van wandelen, koken en bakken. Met haar man heeft ze een moestuin. De Lettertuin is een ‘groene school en ze gaat met leerlingen van groep 5/6 de schooltuintjes bijhouden en koken. Daar komt ze vast en zeker kinderen tegen die in ‘haar’ peutergroepen zaten: “Ze zijn nog niet van me af!”

Zie voor peuterspeelzalen in Ede: https://www.spelenderwijsede.nl

Geschreven door Door Ria Maliepaard