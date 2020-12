Ook dit jaar weer lampjesactie bij ziekenhuis Rivierenland

Ondanks dat er geen enkele corsowagen dit jaar is gebouwd vanwege corona, wordt er toch een geraamte gebouwd voor de lampjesactie van de Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Donateurs kunnen een lampje kopen die vervolgens geplaatst wordt in het geraamte, zodat er een mooi schouwspel ontstaat. Het geraamte komt te staan bij de ingang van het ziekenhuis in Tiel.

Op dit moment zijn lassers nog bezig in een oude kippenschuur in Maas & Waal om het object af te maken. Er is gekozen om een hart te maken. De opbrengsten van de actie gaan naar het verfraaien van de intensive-care afdeling van het ziekenhuis. “De IC is dit jaar belangrijker geworden dan ooit tevoren”, zegt Laurens Verspuij, voorzitter van het Fruitcorso.



“Wanneer je hier komt, zowel als patiënt of als bezoeker, is het fijn om gesteund te worden door een aangename sfeer. De witte muren onderstrepen waar je bent: in het ziekenhuis. Door de wanden en plafonds te voorzien van prachtige kleurrijke beelden, ontspan je meer. Wij, als evenement van kleur, vonden dat we juist dit jaar de actie wederom moesten steunen.”

Vrijdag 11 december wordt het officiële startschot gegeven voor de actie.

