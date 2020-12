Floor Doornwaard droomt zichzelf naar EK

Eigenlijk kwam deze keuze voor de lange afstand doordat ze onlangs van coach wisselde. "Ik had meer structuur nodig, merkte ik. Ik had veel blessures en ging niet echt vooruit. Toen koos ik voor een trainerswissel en ben ik naar Grete Koens gegaan. Daar ben ik superblij mee nu. Ik heb een goede klik met haar en we trainen ook met een hele fijne groep. Dat is belangrijk, daar ga je ook harder van lopen."

Voor trainster Koens was het duidelijk dat Floor naar een langere afstand toe moest gaan trainen. "Als je naar haar kijkt en je ziet haar lopen, dan zie je dat langere afstanden haar beter liggen."

Dat ziet Floor nu zelf ook. "Ik denk dat ik daar iets meer aanleg voor heb en op die afstand ook meer te winnen heb. Maar ik wilde hiervoor echt kijken wat ik op de 1500 meter kon doen. Maar inmiddels merk ik dat hoe langer ik loop, hoe beter het wordt. En nee, dat is geen 10 kilometer of een marathon hoor."

'Dromen onderweg'

Op de 5000 meter vindt Floor het vooral fijn dat ze op één tempo kan lopen. "De 1500 meter is meer een tactische afstand. Op de 5000 meter kan ik gewoon meer wegdromen. En ik ben een dromer, dus kan ik in de flow gaan en de rondjes wegtikken. Dat werkt voor mij."

Floor Doornwaard werkt zich suf richting het EK-23 Foto: Omroep Gelderland

Zo droomt ze onder meer over de limiet voor de EK-23 in Noorwegen komend jaar. "Ik wil onder de 16 minuten lopen, dan haal ik die limiet. Ik denk dat dat toernooi voor mij een mooi toernooi is als opstapje richting de senioren. En in de toekomst wil ik natuurlijk WK's en de Olympische Spelen lopen."

Of Floor Doornwaard de limiet gaat halen voor het EK-23 is nog even afwachten, maar haar coach heeft er alle vertrouwen in. "Ik heb geen glazen bol, maar ze is wel heel goed op weg. Ze heeft mooie stappen gezet en dit doel is zeker haalbaar."