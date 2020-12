Ophef door 'misverstand' over drankvergunning voor gemeenteraad Overbetuwe

Inwoners van de gemeente ontdekten de ontheffing deze week in het lokale krantje en kropen in de digitale pen om hun verontwaardiging te uiten. Op Facebook spreken tientallen mensen schande van de ontheffing. Want een borrel in coronatijd, dat kan niet vinden ze.

Misverstand

Die borrel komt er ook niet, zegt de gemeente. De aangevraagde ontheffing blijkt een foutje. "Het gaat om een misverstand. Normaal gesproken, buiten coronatijd, is er na de raadsvergadering een drankje, en daar is dan een ontheffing voor nodig. Maar onder de corona-richtlijnen gebeurt dat natuurlijk al een hele tijd niet meer", reageert een woordvoerster.

"Per abuis is de aanvraag voor de ontheffing, die al veel eerder was aangevraagd, echter niet ingetrokken en alsnog gepubliceerd. Deze ontheffing is dus overbodig en niet aan de orde: de raadsvergaderingen vinden vanzelfsprekend plaats met inachtneming van de coronamaatregelen, en na afloop gaat iedereen direct naar huis", vervolgt ze.

De publicatie van de ontheffing Foto: Gemeentenieuws Overbetuwe