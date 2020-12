De Graafschap wint dankzij Seuntjens met veel moeite van MVV

De Graafschap begon zonder Rody de Boer, Johnatan Opoku en Joey Konings, die om onduidelijke redenen ontbraken. Toine van Huizen was gepasseerd ten faveure van Jasper van Heertum.

De spelers van De Graafschap voor de aftrap Foto: Omroep Gelderland

Snelle achterstand

De start was veelbelovend, want binnnen een minuut schoot Daryl van Mieghem al in het zijnet. Even later kwam Julian Lelieveld goed door over rechts, maar ook hij raakte het zijnet. Een enorme domper volgde na ruim tien minuten. Een inzet van Schroijen werd gekeerd door doelman Nick van den Dam, maar de bal kwam tegen de paal en landde zo weer voor de voeten van Schroijen, die scoorde.

De 1-0 van MVV tegen De Graafschap Foto: Broer van den Boom

Seuntjens weer belangrijk

De Graafschap rechtte de rug en na een lepe vrije trap van Danny Verbeek zorgde Ralf Seuntjens bijna voor de gelijkmaker. Die kwam er even later toch. Verbeek gaf een mooi pass op Elmo Lieftink, die de bal klaar legde voor Seuntjens, die de 1-1 binnen schoof.

Ralf Seuntjens na de gelijkmaker van De Graafschap Foto: Broer van den Boom

Mindere fase

MVV was even dreigend via Deom. Aan de andere kant was er ook een aardige aanval, maar Rick Dekker schoot naast. En Verbeek dribbelde uitstekend naar binnen, maar Havekotte pakte zijn inzet. Daarna luwde het offensief van de Superboeren en was er een fase waarin MVV veel makkelijker voetbalde, zonder tot echt grote kansen te komen. Vlak voor rust was er nog een vrije trap voor De Graafschap op een mooie positie, maar Seuntjens schoot de bal recht in de handen van Havekotte.

Snelle 1-2

Na rust was Jesse Schuurman gevaarlijk bij een hoekschop. De Graafschap zette goed druk en na een snelle inworp van Verbeek kreeg Seuntjens de bal. Hij controleerde de bal knap en bediende Jasper van Heertum, die met zijn mindere linkerbeen de bal knap in de hoek plaatste: 1-2.

Jasper van Heertum is de gevierde man bij de 1-2 kort na rust Foto: Omroep Gelderland

Controle

Daarna had De Graafschap de zaken aardig onder controle. Verbeek kreeg een prima bal van Julian Lelieveld, maar hij schoot onbeheerst over. MVV kwam er één keer doorheen, maar Van Bommel kwam net niet tot een schot en claimde dat hij werd aangetikt door Schuurman. De overigens matig leidende scheidsrechter Bax zag er terecht geen strafschop in.

Domper

De Graafschap incasseerde 20 minuten voor tijd een flinke domper. Lelieveld verdedigde zwak tegen Schroijen, die fraai uithaalde: 2-2.

Mike Snoei kijkt moeilijk Foto: Broer van den Boom

De Graafschap oogde aangeslagen en MVV was de baas op het veld. Een vrije trap van Deom werd maar net gekeerd door Van den Dam. Maar toch viel de 2-3 en weer was de hoofdrol voor aanvoerder Seuntjens, die een knappe assist gaf op Lieftink. In de slotfase hield De Graafschap stand. De ingevallen debutant Camiel Neghli was twee keer nog dichtbij de 2-4.

Welkome zege

De ploeg blijft zo in het spoor van de ploegen die strijden om rechtstreekse promotie en na drie nederlagen in de laatste vijf duels was deze overwinning heel welkom voor de jarige trainer Mike Snoei.