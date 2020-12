Help Jesse om zijn doel te bereiken: 50.000 mobieltjes voor de Opkikker

Hoi, ik ben Jesse Mulder, 17 jaar en kom uit Oldebroek en zet mij sinds eind 2011 in als ambassadeur voor Stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen.

De opbrengst van mijn inzameling wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van Stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Nadat ik in 2011 mocht genezen van kanker, op 7 jarige leeftijd, hebben wij ook genoten van zo’n onvergetelijke dag.

Dit was een hele bijzondere dag vol verrassingen. Ik mocht mee achterop een Harley, heb gevlogen in een helikopter, ben mee geweest in een supersnelle sportauto en mocht forel gaan vissen. Het was een dag om nooit te vergeten! En dat gun ik ook andere langdurige zieke kinderen samen met hun gezin.

De opbrengst wordt ook ingezet om Kanjerkettingen mogelijk te maken voor kinderen met kanker.

Ik ging voor 100 mobieltjes...

Toen ik startte met de inzameling was het mijn doel om 100 mobieltjes in te zamelen. Nu, een aantal jaren later, is mijn doelstelling bijgesteld naar 50.000 mobieltjes!

Op dit moment heb ik bijna 48.758 mobieltjes bij elkaar, de opbrengst hiervan is ongeveer €87.000,- Ik heb ik er nu nog 1242 nodig om mijn doel van 50.000 te halen.

Zowel oude als nieuwe, werkende of kapotte mobiele telefoons kunnen worden ingezameld en worden gerecycled.

U helpt toch ook mee om nog meer kinderen die ziek zijn of ziek zijn geweest ook van zo’n geweldige Opkikkerdag te laten genieten?

Mobieltjes kunnen ingeleverd of opgestuurd worden naar mijn adres:

Jesse Mulder

Van Asch van Wijcklaan 20

8096 AH Oldebroek

De mobieltjes kunnen ook ingeleverd worden bij:

Coop in Oldebroek

Plus en Expert in Wezep

Boni in Elburg

Deen in ’t Harde

De voortgang van mijn mobieltjesactie is te volgen via mijn weblog of mijn Facebookpagina.

Stichting Opkikker

Stichting Opkikker organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat de leuke dagen nét even iets langer duren. Om deze Opkikkerdagen te kunnen organiseren is Stichting Opkikker afhankelijk van giften, donaties en de opbrengst van acties. De mobieltjesactie is zo’n actie! Sinds 2009 zamelt de stichting oude mobieltjes in om van de opbrengst Opkikkerdagen te organiseren.

Met de mobieltjesactie creëert de stichting betrokkenheid zonder daar verplichtingen aan te stellen. Hierdoor is de actie toegankelijk voor jong en oud.

Heeft u nog oude mobieltjes in de la liggen? U maakt Jesse en Stichting Opkikker er ontzettend blij mee!