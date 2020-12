Carbidschutters in Brummen kunnen opgelucht ademhalen, geen verbod

De traditie van het carbid schieten houden ze in Brummen graag in ere. Foto: Paul Bosman

Wel gelden er strenge regels. Zo mogen jongeren onder de 18 jaar niet met carbid aan de slag gaan, is het knallen alleen tussen 12.00 en 18.00 uur toegestaan en geldt er een maximum van vijf melkbussen in een cirkel van honderd meter. Met de maatregelen wil de gemeente groepsvorming tegengaan en ongelukken voorkomen.

Uniforme regels in de regio

Het CDA stelde tijdens de raadsvergadering aanvankelijk voor om het knallen met carbid een jaartje te verbieden. "Naar aanleiding van de het algehele landelijke vuurwerkverbod is de kans groot dat het schieten met carbid toeneemt, met alle risico’s van dien", benadrukte fractievoorzitter Dity van Zuidwijk. Het voorstel kreeg echter niet genoeg stemmen, met name door een pleidooi van burgemeester Alex van Hedel.

De burgervader benadrukte tijdens de vergadering dat met een totaalverbod de gemeente af zou wijken van de rest van de regio, wat niet gewenst is. "Het lijkt erop dat Voorst, Lochem en Zutphen carbidschieten ook - met voorwaarden - wil toestaan. Er ligt een warm pleidooi van de politie om het in de regio zo uniform mogelijk te houden. Dan is het zowel voor inwoners als voor handhavers duidelijk."

Totaalverbod handhaven

Door de uitleg van de burgervader zagen diverse raadsleden uiteindelijk af van hun stem voor een totaalverbod. Tot opluchting van carbidschutters in het dorp, die eerder al aangaven dat zij graag in kleine groepen zouden willen knallen. "De grote kanonnen blijven dit jaar in de schuur, maar we zijn allang blij dat we iets mogen", aldus fervent carbidschieter Bas Prins uit Brummen.

Ook zei van Hedel dat de politie op oudjaarsdag, als er een totaalverbod zou gelden, niet op iedere melding van een carbidknal af kan gaan. "Dat is een illusie. Daarom liever een klein beetje toestaan en bij excessen een boa of de politie erop af sturen."

