Welke Nederlanders willen helpen in de Groesbeekse moestuin?

Duurzaam leven wordt steeds hipper. Je eigen groenten en fruit verbouwen wordt ook steeds leuker. En er zijn best veel mensen in Groesbeek die in een moestuin willen werken. Een stukje grond is inmiddels gevonden in de wijk Stekkenberg, de eerste statushouders hebben zich gemeld. We zouden graag ook wat Nederlanders vinden die mee willen helpen.

Op deze manier hopen we meer verbindingen te leggen tussen Nederlanders en nieuwkomers. Wat er met de verbouwde producten gaat gebeuren, dat bepaalt de groep die in de tuin gaat werken samen.

Aan het Schoolpad in Ooij is een mooie moestuin gerealiseerd waar Nieuwe Nederlanders, Participatiekandidaten en Buurtbewoners samenwerken op een zo duurzaam mogelijke manier. Het bijzondere aan deze moestuin, naast de samenwerking, is dat het stuk grond beschikbaar is gesteld door een andere buurtbewoner. De mensen mogen gratis van de grond gebruik maken.

In december willen we een startbijeenkomst organiseren voor de moestuin in Groesbeek. We hopen begin 2021 te beginnen.

Forte Welzijn ondersteunt initiatieven in de wijk.

Lijkt het u leuk om in contact te komen met uw buurtbewoners en met Nieuwe Nederlanders? Laat het dan hieronder weten.