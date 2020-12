Harry de Vries 'enorm opgelucht' na rapport Scherpenzeel

Dat zegt De Vries donderdagavond tegen Omroep Gelderland. De Vries meldde zich in september ziek nadat de wethouders het vertrouwen in hem opzegden. Zij beschuldigen hem er van dat hij informatie heeft gelekt naar de provincie. Het gaat allemaal om de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel bij Barneveld.

'Niks fouts gedaan'

"Ik blijf van mening dat ik in Scherpenzeel niets heb gedaan wat in een strijd is met wat van een burgemeester verwacht wordt." Ja, hij praatte met de commissaris van de Koning, John Berends. "Elke burgemeester heeft contact met de commissaris in zijn provincie."

Twee keer heeft hij naar eigen zeggen Berends geïnformeerd. "Dat was met medeweten en over zaken die ik zou omschrijven als staatsrechtelijke misstanden." De Vries informeerde toen Berends over het inhuren van een extern adviseur en om het bezwaar bij het ministerie op de herindelingsprocedure.

De zaak heeft hem beschadigd. "Ik heb in Lingewaard hele nare ervaringen gehad", zegt De Vries doelend op een declaratie affaire, "maar daar ben ik zelf debet aan geweest. Die schuld heb ik volledig op mij genomen, maar dit is anders. Hier ben ik onterecht buiten de deur gezet en het rapport pleit mij vrij."

Volgens hem heeft hij juist geprobeerd om tussen tegenpolen te bemiddelen. "Tussen coalitie en oppositie, waar sinds december een soort vijandsbeeld is ontstaan, tussen Scherpenzeel en Barneveld en tussen de gemeente en de provincie. Ik ben altijd tegen de confrontatie geweest zoals die door de meerderheid van de raad en de wethouders is gekozen."

Keert De Vries terug?

Keert De Vries terug in Scherpenzeel? "Daar ga ik nu niet over. Het is eerst aan de raad om te kijken wat ze met dit rapport gaan doen. Ik wil wel benadrukken dat ik nooit de deur heb dichtgegooid naar Scherpenzeel, en dat ook nooit zal doen."

Maarten Zwankhuizen van de SGP is vice-voorzitter van de raad. Hij wil het rapport eerst goed bestuderen voordat hij er uitspraken over doet. Vanavond bespreken de fractievoorzitters de agenda voor de komende tijd. Hij hoopt dat dit rapport snel op de agenda komt. De Scherpenzeelse wethouders reageren donderdag nog niet, eerst is het aan de raad.

Maar toch blijft de vraag hoe reëel is het om terug te keren als de helft van de raad De Vries niet pruimt. "Nogmaals, ik vind het prematuur om daar nu over te spreken. Het is eerst aan de fractievoorzitters."