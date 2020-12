IC-verpleegkundige en fotograaf Marcel maakte fotoboek corona-afdeling

Zo trots als een pauw laat Marcel het resultaat van zijn harde werken zien. Het boek, dat ruim 240 pagina's telt, laat patiënten en medewerkers van de Covid-afdeling van het Radboud zien. Marcel maakte alle foto's tijdens, voor en na werktijd. Het boek is vooral als eerbetoon voor zijn collega's én uit historisch perspectief. "Wat hier is gebeurd, kun je behoorlijk opmerkelijk noemen", relativeert hij.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Puur

Want heftig was het tijdens de eerste corona-golf, en is het nu, in golf twee. Toch weet de afdeling volgens Marcel altijd de rust te bewaren. En dat is terug te zien in zijn boek. "Ik heb nooit de intentie gehad om een spectaculair boek te maken met zieke mensen en vermoeid personeel. Mijn boek is puur, precies zoals ik het graag wilde."

Voordat Marcel patiënten fotografeerde, vroeg hij toestemming aan familieleden. "Ik kan mij namelijk goed voorstellen dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten om gefotografeerd te worden terwijl ze aan de beademing, in coma en op hun buik in het ziekenhuis liggen." Daarom vroeg hij ook na afloop, als een patiënt weer aan de betere hand was, toestemming. Een enkeling heeft hij langer gevolgd, ook na de ziekenhuisopname. "Om te laten zien dat er ook een leven na corona is en dat het een mens is die in het ziekenhuis ligt."

Dit is de mooiste foto volgens Marcel. "In een leeg ziekenhuis wordt een patiënt naar de IC gebracht door mijn collega's. Waar het normaal wemelt van de mensen zit één man een boekje te lezen. Hij heeft totaal geen besef van wat er is gebeurd.

'Een hectisch beeld in een leeg ziekenhuis.' Foto: Marcel Rekers Foto: