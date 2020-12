Kroegbaas Daniël staat nu voor de klas: 'Dronken mensen hetzelfde als groep kinderen'

Zijn compagnon Ruikes werkte daarvoor al in de horeca, bij café In De Blauwe Hand. Schilling had juist een pabo-diploma behaald toen Roxy’s zo’n succes werd. Dat diploma kwam dit jaar weer van pas. In de eerste lockdown periode, dit voorjaar, kwamen de compagnons thuis te zitten. Ruikes was inmiddels zwanger, en is in oktober bevallen. Daarom had zij aan het begin van de ‘tweede coronagolf’ geen andere keuze dan weer thuis te blijven.

Voor de klas

Schilling maakte een andere keuze dan in het voorjaar. Hij verveelde zich, en de bankrekening liep snel leeg. Hij begon weer met lesgeven, op verschillende scholen. “Ik vind het fantastisch, om elke keer weer een andere klas te hebben. Het is eigenlijk hetzelfde als in de kroeg: ik krijg elke keer weer andere mensen.”

Zijn plaats achter de bar is trouwens op wel meer punten vergelijkbaar met die voor de klas: “Een groep dronken mensen is hetzelfde als een groep basisschoolkinderen. Daar is weinig verschil in.”

Toch begint Schilling meteen weer in zijn karaokebar, als die weer open mag. Dan stopt hij ook weer met lesgeven. De twee zijn namelijk niet te combineren, zo bleek al toen hij net begon als kroegbaas. Bovendien: het lesgeven vindt hij nu leuk, maar het is duidelijk waar zijn hart ligt: “Bijvoorbeeld, als iedereen staat te zingen, en ik draai even het geluid uit.. Dat tachtig man dan a capella staan te zingen. Dan krijg ik kippenvel. Ja, ik zou echt heel graag terug willen.”