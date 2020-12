Oud-burgemeester moet Renkum uit bestuurlijk moeras trekken

"Als partijen blijven communiceren zoals ze nu doen, dan stappen wij eruit", herhaalt hij zijn eerdere dreigement om uit de coalitie te gaan als er geen zicht is op een bestuurbare meerderheid. "Maar als ik de boel nu opblaas, heeft dat enorme consequenties." Sinds het opstappen van D66 vormt de VVD samen met GroenLinks en PvdA een minderheidscoalitie.

Die partij dacht namelijk dat er geen vervanger zou komen voor hun opgestapte wethouder Jasper Verstand. Die komt er nu wel, maar in deeltijd. Al zal die volgens Hoge logischerwijs pas aangesteld worden als duidelijk is met welke partijen er bestuurd wordt. Omdat Leonie Rolink is uitgevallen vanwege de hoge werkdruk, zit de gemeente nog maar met twee wethouders. Rolink wil haar werk na de kerst weer hervatten.

'Straks nul wethouders'

Ondertussen zijn er aanhoudende financiële zorgen en wordt een gemeentelijke herindeling niet uitgesloten. "Met elkaar oplossen, is niet gelukt", constateert Hoge. "En er zit veel tijdsdruk op om te voorkomen dat we straks met nul wethouders zitten. Ik hoop dat er wat verantwoordelijkheidsgevoel komt bij andere partijen."

Van Asseldonk was zes jaar burgemeester van Overbetuwe en tot voor kort waarnemend burgemeester in Hattem. Hij laat aan Omroep Gelderland weten zin te hebben in de klus en er vol vertrouwen in te gaan. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen er zo snel mogelijk uit wil komen." Welke kant dat opgaat, weet hij niet.

Zijn opdracht is om de gemeenteraad te helpen met elkaar in gesprek te gaan en blijven, ondanks de verschillende meningen. Van Asseldonk zegt begin volgend jaar met een advies te willen komen.

'Pijn over en weer'

Voor de meeste fractievoorzitters is Van Asseldonk een onbekende, maar ze steunen zijn aanstelling. "We hebben echt iemand nodig om verder te komen", ziet Eveline Vink (GroenLinks). "We hebben allemaal andere beelden of verwachtingen. Er zijn teleurstellingen en er is pijn over en weer." De gemeente staat volgens Vink voor 'vergaande keuzes en toekomstperspectieven'. "Het is belangrijk om dat met zijn allen te doen."

