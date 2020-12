De Graafschap moet nog drie keer winnen: 'Anders kunnen we ver achter liggen'

Na de nederlaag tegen FC Eindhoven was het een sombere tijd bij De Graafschap, maar er lang bij stilstaan heeft ook geen zin, vinden ze in Doetinchem. "We hebben er kritisch naar gekeken en alles geanalyseerd. Maar we zijn er nu overheen gestapt en richting MVV gaan werken", vertelt aanvaller Seuntjens.

28 punten hebben de Superboeren, maar goed spelen, daar is vaak geen sprake van. Er werd drie keer verloren in de laatste vijf wedstrijden. Het voetbal gaat ook moeizamer dan vorig jaar.

"Maar het is ook moeilijk om twee jaar op rij zo goed te presteren. Vorig jaar kregen we weinig tegengoals en verloren we niet makkelijk", vertelt de aanvaller.

"We werken er wel aan als team hoor. We moeten met z'n allen arbeid leveren, daar begint het bij. Daarna komt onze kwaliteit wel bovendrijven. Dat is de laatste wedstrijden niet gebeurd. We moeten nu de messen slijpen en er weer vol voor gaan", stelt de aanvoerder.

'Maar twee punten minder'

Trainer Mike Snoei is niet zo somber over zijn ploeg en de resultaten. "Kijk maar naar oktober, dan win je alles en ga je een bekerronde verder. November begonnen we goed, maar eindigen we ronduit slecht. Nee, verliezen in Eindhoven mag niet. Er wordt veel gewezen naar beslissingen van de scheidsrechter, maar we moeten naar onszelf kijken."

De Graafschap-trainer Mike Snoei. Foto: Wil Kuijpers

Dat het in Doetinchem allemaal minder overtuigend gaat dan vorig jaar, gaat er bij de trainer niet helemaal in. "Vorig jaar kregen we juist veel kritiek dat we veel gelijk speelden. Als je nu rekent hebben we maar twee punten minder dan vorig seizoen. We hebben dit seizoen al negen keer gewonnen, maar dat vergeten we bijna."

'Nooit tien punten los'

Maar daar staat tegenover dat de Doetinchemmers ook al drie keer meer verloren dan vorig seizoen. "Ja, maar met de gelijke spelen vorig jaar was het gevoel wat beter. Je verliest namelijk niet. We winnen nu ook gewoon vier uitwedstrijden op rij, dat is wat anders dan telkens gelijk spelen. Of zoals nu, drie keer verliezen. Maar al met al hebben we maar twee punten minder en staan we overal bij."

Dat De Graafschap nu vierde staat, zegt Snoei niet zoveel. "Ik had ook nooit voorspeld dat we met de winterstop tien punten los zouden staan. Daarnaast dacht ik na de verloren wedstrijd tegen FC Volendam nog dat die ploeg weg zou lopen van ons, maar ze spelen nu ook drie keer gelijk en staan onder ons. Dat is hoe de competitie loopt."

'Door corona is alles open'

Maar De Graafschap zou er goed aan doen, als het de promotieaspiraties kracht bij wil zetten, de komende drie wedstrijden tot de winterstop gewoon te winnen. "Dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Anders kunnen we ver achter komen te liggen. Ons doel is dan ook negen punten", stelt aanvaller Seuntjens.

"Wij moeten ons snel gaan herpakken en daar is iedereen zich bewust van, merkte ik op de training gister. Je merkt dat er weer een lach is en dat is nodig. Want we kunnen niet met een bedroefd gezicht de wedstrijd starten, dat helpt sowieso niet."

Ralf Seuntjens weet wat De Graafschap te doen staat. Foto: Omroep Gelderland

Trainer Mike Snoei kijkt wat anders naar de komende periode. "Ik kan wel roepen dat we moeten winnen van Jong Ajax bijvoorbeeld, maar je ziet ook dat Jong PSV het Cambuur enorm moeilijk maakt. Het is nu eenmaal een andere tijd, door corona. Alle wedstrijden zijn open geworden, zonder publiek. En als we dan toch nog 28 punten hebben, zie ik de laatste vier partijen (inclusief de beker, red.) positief tegemoet."

