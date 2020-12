Terreineigenaar gifvaten naar de rechter, uitstel overpompen giftig schuim

Doetinchem kan nog steeds niet beginnen met het overpompen van de lekkende vaten met brandblusschuim in roestvrijstalen containers. Reinoud Arts, eigenaar van het terrein aan de Voltastraat in Doetinchem waar 1.300 gifvaten zijn opgeslagen, stapt naar Raad van State. De rechter buigt zich dinsdagmiddag over de kwestie.

Arts kwam er niet uit met de gemeente Doetinchem over de financiële afwikkeling van het overpompen. Hij vindt dat hij ten onrechte als schuldige wordt neergezet. "Dat is Rutgers", zegt de grondeigenaar, die op zijn beurt wijst naar de eigenaar van het bedrijf dat handelde in de vaten met brandblusschuim, maar dat failliet is gegaan.

'Mes in de rug'

"Ik krijg nu een mes in de rug van de burgemeester en de wethouder, maar de gemeente heeft het negen jaar gedoogd", zegt Arts. "Ik heb de vaten er niet neergezet en heb juist op controle van de vaten aangedrongen, maar ze hebben het anderhalf jaar laten lopen."

Arts zegt de situatie op zijn terrein niet te hebben vertrouwd: "Er zou zeep in de vaten zitten, die biologisch afbreekbaar zou zijn", zegt Arts. "Enige zelfreflectie bij de gemeente zou op zijn plaats zijn, maar ze doen alsof ze gek zijn. De ware aard van de gemeente komt bovendrijven; het milieu interesseert ze niet, het gaat ze om één ding en dat is geld."

Uitgesteld

De gemeente hoopte begin volgende week te starten met het overpompen, maar schuift het werk nu op. “Reinout Arts confronteert ons nu met het feit dat we geen toegang tot het terrein krijgen”, aldus een woordvoerder van Doetinchem. “Wij verwachten dat de rechter ons gelijk geeft, maar om zeker te zijn hebben we de werkzaamheden uitgesteld tot 10 december.”

De gemeente hoopt in afwachting van het juridische traject nu donderdag 10 december te starten met het overpompen. Doetinchem is hier 350.000 euro aan kwijt, terwijl later nog uitgaven volgen voor het verwerken van de stof en een mogelijke bodemsanering. “Dat krijg je niet in beeld zonder dat de vaten weg zijn”, zegt de woordvoerder over de mogelijke sanering.

Wat verwacht Arts van de gang naar Raad van State? "Ik verwacht een eerlijke rechtszaak; ik heb op tijd aan de bel getrokken, heb aangedrongen op controles en ik heb de wet niet overtreden."