'Alle mountainbikeroutes Rijk van Nijmegen moeten weg'

Ze moeten weg. Allemaal. Natuurbeschermingsorganisatie Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in Beek wil dat alle mountainbikeroutes die recent zijn aangelegd in het Rijk van Nijmegen weer worden afgebroken.

Volgens de natuurbeschermers zijn alle nationale en internationale wetten en regels die er gelden bij aanleg van dergelijke paden met voeten getreden.

Kritiek neemt toe

Daar staan ze niet alleen in. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Nijmegen woensdagavond bleek er een ruime meerderheid van raadsleden te zijn die wil dat het Nijmeegse deel van de mountainbikeroutes verdwijnt. Dat gaat om ongeveer 6 kilometer.

Het overgrote deel van de mountainbikeroutes ligt in de gemeente Berg en Dal. Daar gaat het om zo'n 65 kilometer. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap vroeg de provincie Gelderland in te grijpen. Die heeft nu bepaald dat een deel van de Nijmeegse route moet worden verlegd.

Provincie moet handhaven

Maar dat gaat de natuurbeschermers niet ver genoeg. Ze gaan tegen die beslissing in beroep en willen dat gehandhaafd wordt op het hele mountainbiketraject. En dan niet alleen vanwege de beschermde kever het vliegend hert, zoals de provincie nu bepaalde, maar vanwege alle beschermde diersoorten die daar leven.

Politieke partijen in de gemeente Berg en Dal hebben de commotie bij de buren in Nijmegen natuurlijk meegekregen. Ook daar staan de mountainbikeroutes inmiddels op de politieke agenda. De fracties beraden zich op hun standpunt. Ook zij horen veel klachten van wandelaars. Mogelijk zullen zijn hun Nijmeegse collega's volgen in de stellingname dat de mountainbikeroutes weg moeten uit het bos.

Discussie op basis van emotie

In de mountainbike-wereld is met ontsteltenis gereageerd op alle commotie die is ontstaan. Alex Peters van het Mountainbikeroute Netwerk laat weten het er niet bij te laten zitten en zegt dat de routes waar zo hard voor is gewerkt niet zomaar zullen worden opgegeven.

Volgens hem wordt de discussie vooral gevoerd op basis van emotie. Hij benadrukt dat de grote drukte volgens hem vooral wordt veroorzaakt door de coronacrisis die veel meer fietsers en wandelaars naar het bos trekt. De aanleggers van de route zijn van harte bereid om routes te verleggen waar blijkt dat ze voor problemen zorgen.

Wanneer alle net aangelegde routes weer zouden moeten verdwijnen werkt dat juist averechts. Dan zullen alle fietsers weer kriskras door het bos gaan fietsen, ook over wandelpaden. Hij baalt ervan dat de mountainbikers zo in het verdomhoekje belanden. De wandelaar moet niet uitgevlakt worden, stelt hij. "Het is mijn bos! roepen ze dan", illustreert Peters.

Raad van State

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is vast van plan het er niet bij te laten zitten. Ook de gemeenteraad van Berg en Dal moet ingrijpen, en de provincie. Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de eis van de natuurbeschermers zullen ze naar de Raad van State stappen. De minister heeft een brief gekregen waarin gevraagd wordt om in te grijpen.

Volgens Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft Natuurmonumenten door alle commotie de medewerking aan de aanleg van de mountainbikepaden al stopgezet. Staatsbosbeheer heeft alle medewerking voor een jaar opgeschort. Zelfs onbeschermde reeënpopulaties zijn gesignaleerd op plekken waar ze niet horen en komen in territoriale conflicten terecht. De mountainbikers zijn daar volgens natuurbeschermers en wandelaars de schuldigen van.

