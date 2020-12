GLD doc - Ons Droge Land

De droogte was dit voorjaar erger dan ooit. In deze documentaire volgen we burgers, ondernemers en natuurbeheerders die te lijden hebben onder deze droogte. De oogsten verbranden, natuurgebieden krimpen of verdwijnen en het water moet worden gedeeld.

We volgen onder andere Benno Rondeel met zijn zoon Koen. Zij runnen samen een boerderij met vee in het Achterhoekse Hengelo. Heeft het zin om het bedrijf een volgende generatie te laten ingaan, of brengt de droogte een einde aan deze onderneming? Samen vechten ze tegen Vitens die op een steenworp afstand miljoenen liters per dag uit de bodem haalt. Ook zien we de zorgen van het Gelderse waterschap over de waterstand van de Berkel.



Overijssel en Drenthe

In Overijssel zien we Wim Eikelboom, die als vrijwilliger een stuk land onderhoudt in de buurt van Zwolle. Hij ziet dat de rivier niet is ingericht op droogte en maakt zich ook grote zorgen over de waterverspilling van bouwprojecten in de buurt. Even verderop vaart op een binnenvaartschip Derk Posthumus. Hij kan minder meenemen op zijn schip en kampt met lagere waterstanden. Opvallend is dat hij daar financieel niet onder lijdt, integendeel.

Alphons van Winden houdt bij hoe hoog de rivieren staan op zijn site waterpeilen.nl. Hij duidt de droogte met zijn zelfgemaakte grafieken. In Drenthe volgen we schapenherder Luuk Bos in het Bargerveen. Samen met boswachter Piet Ursem legt hij uit wat de droogte met het veen doet. Het leidt tot problemen, maar ook tot nieuwe oplossingen.

De documentaire Ons Droge Land is op 6 december om 16.00 uur volledig te zien bij Omroep Gelderland. Daarna wordt de documentaire om en om in delen herhaald. Documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.