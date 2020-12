De Graafschap heeft keeper terug, maar mist Hamdaoui tegen MVV

Trainer Mike Snoei laat nog even in het midden hoe het er precies voorstaat met Jordy Tutuarima en Rody de Boer, maar het gaat "blessuretechnisch gezien de goede kant op. De terugkeer van Tutuarima laat op zich wachten, maar op Rody de Boer hoop ik zeker", vertelt hij.

En dat zou een fijne meevaller zijn in weken waarin De Graafschap niet goed presteert. Van de laatste vijf wedstrijden gingen er drie verloren. Snoei wijst met name op de wedstrijd in Eindhoven, die onder de maat was. "Daar verliezen, dat mag niet. Er wordt naar de scheidsrechter gewezen, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Ondanks alles moeten wij daar alsnog een goed resultaat halen."

Paar wijzigingen

De Didamse oefenmeester zegt dat hij het nog niet over een andere boeg wil gooien, ondanks het matige spel en de slechte resultaten uit de laatste weken. "Nee, we hebben deze 28 punten niet voor niets al behaald", stelt hij.

Mike Snoei beschouwt voor op MVV-De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

Toch lijkt hij een paar posities te veranderen. Noodgedwongen Roland Baas voor Jordy Tutuarima en Danny Verbeek voor Mo Hamdaoui, maar ook uit eigen overweging. Rick Dekker lijkt de plek in te gaan nemen van Jesse Schuurman op het middenveld. "Rick is goed bezig, hij is ook individueel aan het trainen om fitter te worden. Hij is zich aan het terugknokken en langzamerhand zien we de oude Rick Dekker terugkomen en die kunnen we goed gebruiken. Ik overweeg hem nu wel kansen te geven, ja."

Verbeek speelt op de plek van de geblesseerde Hamdaoui. "Dat is ook een bovenmodale speler voor De Graafschap. Natuurlijk kunnen we de plek van Hamdaoui opvullen met Mystakidis en Joey Konings, maar als Verbeek fit is, is hij in potentie al een van onze buitenspelers."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas, Dekker (Schuurman), Opoku, Lieftink, Verbeek, Seuntjens, Van Mieghem.