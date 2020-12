Diefstal van ton uit Aaltense kluis blijft mysterie na vrijspraak van twee verdachten

Het pinapparaat van de Rabobank had op de dag van de overval een storing Foto: ANP

De diefstal van bijna 100.000 euro uit de Rabobank in Aalten in 2017 blijft een onopgelost mysterie. Twee mannen uit Arnhem die terecht stonden voor de daad zijn donderdag vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat zij daadwerkelijk het geld hebben gestolen.

Het is en blijft een vreemd verhaal, maar dat is voor de rechtbank niet voldoende om de 40-jarige Arnhemmers tot celstraf te veroordelen. Want wat was er precies aan de hand?

Op de specifieke dag, 23 maart 2017, wordt een storingsmonteur opgeroepen voor een storing van een pinautomaat in Aalten. Hij rijdt naar de Achterhoek en naar eigen zeggen wordt hij onderweg ontvoerd.

Dit is een inside job geweest - officier van justitie

Vervolgens wordt hij naar eigen zeggen gedumpt in zijn dienstauto in Doetinchem, waar de politie hem uiteindelijk vindt. Hij doet vervolgens aangifte. De politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is.

Leugenachtig

Na een tijdje slaat de twijfel toe. Zo kan niemand de ontvoering van de monteur bevestigen, terwijl camerabeelden laten zien dat er op het bewuste tijdstip wel degelijk verkeer is op de N318. De officier van justitie wijst tijdens de rechtszaak op aanwijzingen om ernstig aan het verhaal te twijfelen.

Ze noemde de verklaring 'leugenachtig' en noemde de kraak een 'inside job'. Volgens de rechtbank kan echter ook niet worden aangetoond dat zijn verhaal niet klopt. De rechtbank spreekt de man daarom ook vrij van het doen van valse aangifte.

Hulp

En dan is er nog die tweede verdachte, eveneens een 40-jarige man. Hij kwam maanden later in beeld toen een getuige aangaf hem te hebben gezien bij de auto waarin de storingsmonteur zou zijn gedumpt. Hij zou daar met een boodschappentas, die volgens de ooggetuige een zware inhoud leek te hebben, rond de wagen hebben gelopen.

Niets wijst op een samenwerking of hun betrokkenheid - advocaten van de verdachten

Uit het onderzoek bleek dat de twee elkaar kenden. Ze waren een tijdje collega's, wonen vlakbij elkaar en komen bij elkaar over de vloer. Op de dag van de diefstal heeft het duo diverse keren contact via prepaid telefoons. Toch wordt ook deze verdachte vrijgesproken van het stelen van het geldbedrag.

Witwassen

Toch werd er wel een straf uitgedeeld door de rechtbank. Beide mannen stonden namelijk ook terecht voor witwassen. Uit een financieel onderzoek bleek dat beiden veel grote uitgaven zouden hebben gedaan. Daar gaven ze een verklaring voor.

Toch wordt de tweede man veroordeeld voor witwassen van ruim 15.000 euro. De rechtbank legt hem een taakstraf van 100 uur op. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het om een oude zaak gaat. De man moet het witgewassen geldbedrag afdragen aan de staat.

Mysterie duurt voort

Zo blijft de diefstal van bijna 100.000 euro uit een kluis in Aalten nog altijd een mysterie, want het geld is nog altijd zoek.

