Wereldtitelhouder bodybuilding Johnny Stuhldreier geeft na verpest seizoen niet op

"Opgeven is voor anderen. Topsport is nu eenmaal keihard" Hij zit nu in zijn woonkamer in Zevenaar. Maar eigenlijk had hij in deze maand in Tsjechië mee willen doen aan het wereldkampioenschap voor professionals. Maar Covid19 heeft een droomjaar voor de atleet flink verpest. De grens over voor zijn sport mag niet of is door quarantaineregels niet te doen. En alle sportscholen moesten op een gegeven moment dicht. "Ja dat vond ik wel erg. In het begin voelde ik mij ook bijna ziek omdat ik niet kon trainen. Daardoor viel ik in recordtijd 14 kilo af. Dat vond ik wel heel erg, zeg maar drie letters"

Positief blijven

Johnny die op zijn 51ste de wereldtitel bij de senioren veroverde, traint al meer 30 jaar. Voor hem is het zwaar trainen met gewichten een manier van leven. Alleen al daarom vertikt hij het om op te geven. "Met drie vrienden hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Wij wisten dat een paar sportscholen helaas failliet zijn gegaan. Wij hebben van hen wat apparatuur gekocht. Nu heb ik gelukkig een grote garage. Daar hebben wij het neergezet en daar trainen wij nu. We zijn alle drie wedstrijdsporters dus aan motivatie ontbreekt het ons niet."

December 2021

De wereldkampioen bij de amateurs voelt zich nu weer best lekker in zijn vel. En hij kijkt vooruit. Voor december volgend jaar staat de volgende editie van het WK voor professionals gepland. "Vanaf januari ga ik weer heel gericht trainen. En dan wil ik er in december staan. Het WK voor amateurs heb ik gepakt nu wil ik graag een prestatie neerzetten bij de pro's."

Arnold Schwarzenegger uit Zevenaar

Een voorbeeld voor Johnny is natuurlijk Arnold Schwarzenegger. De bodybuilder die een fortuin heeft verdiend als wereldberoemd acteur in actiefilms. Al is Johnny wat dat betreft wel bescheiden. "Laat mij eerst maar presteren in de sport. Maar alles kan he, je weet het maar nooit. Ik had ook nooit gedacht dat ik wereldkampioen bij de amateurs zou kunnen worden en ook dat is toch gebeurd."