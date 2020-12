Horeca-ondernemers Rhenen in opstand tegen coronasluiting: 'Op 17 januari weer open'

De uitbaters van onder meer de restaurants De Koning van Denemarken, Piatto, Residence Rhenen, Brasserie Van Toor en 3 Zussen sluiten zich aan bij een actie van horecabedrijven in vijftig Nederlandse steden en regio's. Ze zien geen andere uitweg meer.

"De bodem is bereikt. Het einde is voor de meeste ondernemers in zicht zonder een extra steunpakket", zegt Erwin Storm van De Koning van Denemarken. "Straks met Kerst gaan de besmettingen weer oplopen en dat betekent dat we misschien pas in maart weer open kunnen."

En dat is niet nodig, stelt Storm. "We kunnen veilig open. We zetten onze gasten uit elkaar en nemen genoeg andere maatregelen. Horecabezoek leidt niet tot een hoge besmettingsgraad, zoals we ook hebben laten zien."

Appgroep

Storm ziet in een vorige week opgestarte appgroep van Rhenense horeca-ondernemers dat het leed groot is. "Collega's zitten heel erg in het nauw. Sommigen moeten hun huis verkopen."

De eigenaar van De Koning van Denemarken beseft dat ongehoorzaamheid tot spanning kan leiden als er handhavers langskomen. "We hopen ook dat het niet zover komt en dat er eerder een oplossing komt. Dat is ook ons uitgangspunt. Maar als het moet dan moet het. En voor veel ondernemers geldt: gooi die vierduizend euro boete maar op de grote hoop, ik kan het toch niet betalen."

Burgemeester van Rhenen

Burgemeester Hans van der Pas van Rhenen benadrukt dat het landelijk bestuur van Koninklijke Horeca Nederland nog in gesprek is met het kabinet. "Met dit soort acties zet je jezelf eigenlijk buitenspel. Maar ik snap dat ondernemers het water aan de lippen staat."

Het gebrek aan perspectief is het probleem, vindt Van der Pas. "Voor de kroegen is het lastig om open te gaan, maar restauranthouders kan je meer mogelijkheden bieden. De eigenaar van De Koning van Denemarken heeft mij ook gevraagd of ik hiervoor mijn best wil doen in het overleg met de veiligheidsregio." Van der Pas denkt bijvoorbeeld aan het openen van de terrassen buiten als het aantal besmettingen op middelmatig niveau is. "Je moet echt meer perspectief bieden."

De landelijke organisatie van Koninklijke Horeca Nederland staat niet achter het initiatief van horeca-ondernemers om op 17 januari weer open te gaan en wil eerst de onderhandelingen afwachten. Ook de horecagelegenheden in onder andere Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam doen niet mee.