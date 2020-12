Lochemse lunchtrommels al 70 jaar in menig huishouden

Hoewel de naamsbekendheid van het merk Mepal misschien niet zo groot is, heeft het bedrijf al wel een hele geschiedenis achter zich liggen. In 1950 is het bedrijf opgericht en dit jaar is het dus feest. Het zeventigjarig bestaan had groots gevierd moeten worden. "Nu hebben we een zoomborrel voor iedereen die hier werkt", zegt De Bos. Daarnaast is vanaf 7 december een dik boek over de geschiedenis van de producten en het bedrijf te koop in de regionale boekhandels en online.

Het boek 'Mepal vanzelfsprekend bijzonder' Foto: Omroep Gelderland

70 jaar ontwerpen van kunststof

"Het is echt een mooi boek geworden", zegt Johan Weernink. Hij is veertig jaar lang de ontwerper geweest bij Mepal. In menig keukenkastje staan ontwerpen van zijn hand. "Sinds 1950 heeft Mepal 819 producten gemaakt, althans dat hebben we kunnen terugvinden toen we dit boek aan het samenstellen waren", legt Weernink uit. "504 van die producten komen van mij". We zitten in het bedrijf met een wand vol met producten op de achtergrond en het boek op tafel. De ene anekdote na de andere anekdote schiet Johan te binnen.

Drinkbekers ontworpen door Johan Foto: Mepal

Opmerkelijke inspiratiebron

Van plastic drinkbekers tot broodtrommels tot opbergdozen die ook in de vriezer kunnen. Johan bedacht het. En de inspiratie haalde hij overal vandaan. "Ik kan me nog herinneren dat ik op een dag in het bos aan het wandelen was. Op een gegeven moment zag ik de beukenblaadjes zo mooi stil hangen. Ik maakte er een foto van en zag dat het helemaal omgeven was door spinnenweb. Toen die blaadjes op de grond vielen, viel bij mij het kwartje: de circle of life. De blaadjes vallen op de grond, rotten weg en de boom krijgt daar weer voedingsstoffen van. Ik maakte daar de circle of use van: Een product moet je op verschillende manieren kunnen gebruiken. Zo moet het in de diepvries kunnen, in de oven en moet het ook nog leuk zijn om op tafel neer te zetten, zodat je het voedsel niet over hoeft te scheppen. De vallende bladeren leidden uiteindelijk tot een geliefd product."

Flinke uitbreiding pand

Het gaat economisch gezien goed met Mepal. Bouwvakkers zijn druk bezig naast het huidige pand. "We gaan flink uitbreiden", zegt De Bos. "Ook al bestaan we nu zeventig jaar, we voelen ons vitaler dan ooit." Corona heeft het bedrijf geholpen, want iedereen is aan het opruimen geslagen. Daarnaast ziet De Bos de markt groeien. "In Duitsland ligt nu voor ons een belangrijke markt. De Duitsers zijn wat dat betreft, hetzelfde als wij. Ze willen graag goede producten." Inmiddels werken er 130 mensen bij Mepal en met de nieuwbouw wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Want de visie van het bedrijf is dat alles in Nederland gebeurt, zowel het ontwerp, als de ontwikkeling en de productie.

Impressie uitbreiding Mepal Lochem Foto: Mepal Lochem

Johan zal niet in de nieuwbouw werken. Hij is dit jaar, na veertig jaar ontwerper te zijn geweest bij Mepal, met pensioen gegaan. Of hij vertrouwen in de nieuwe ontwerpen heeft? "Dat komt echt helemaal goed. Het bedrijf heeft zo'n mooie productlijn. En het is teamwork. Iedereen doet zijn of haar en ding en dat samen maakt het tot een succes. Dat is echt niet alleen het ontwerp."