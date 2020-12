Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid in Beeld door Camera Club Wageningen en Het Gelders Palet

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Wageningen bevrijd werd. Schilders van Het Gelders Palet en fotografen van Camera Club Wageningen zijn samen aan de slag gegaan om 75 jaar Vrijheid in beeld te brengen. De leden van Het Gelders Palet en de fotografen van Camera Club Wageningen zijn in twee- en drietallen bezig geweest om op een andere manier dit stukje Wageningse historie in beeld te brengen met samenhangende schilderijen en foto’s. Het resultaat is een verrassende combinatie van schilderijen, tekeningen en foto’s. De werken zijn voor het publiek vanaf 4 december te zien in de bblthk.

Wageningen wil in 2020 met de manifestatie "75 jaar Vrijheid" aandacht besteden aan de oorlogsjaren, de bevrijding en de grote veranderingen die er in deze 75 jaar geweest zijn in Wageningen en omstreken. We moeten de herinneringen levend houden voor nieuwe generaties, en daarmee ook het blijvend belang van vrijheid en vrede onderstrepen. Eerder dit jaar werd al de wandelroute Het Pad van de Vrijheid geopend, en is het boek Vrijheid geef je door: 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen uitgebracht.

Het Gelders Palet is een vereniging van amateurschilders uit Wageningen en omstreken, die haar leden de gelegenheid biedt om in haar eigen atelier en in een gezellige sfeer vrij en creatief met verschillende materialen bezig te zijn en cursussen te volgen.

De leden van Camera Club Wageningen houden zich bezig met fotograferen, individueel of samen, tijdens workshops, projecten, uitjes en excursies. Ze streven ernaar om beter te kijken, beter te fotograferen en beter foto’s te selecteren door elkaars werk te bespreken en bekende fotografen uit te nodigen om over hun werk te vertellen.