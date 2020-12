AM en Woonstede realiseren 201 sociale huurwoningen in gebiedsontwikkeling OP ENKA in Ede

De te realiseren sociale huurwoningen in de gebiedsontwikkeling OP ENKA in Ede in vogelvlucht Foto: AM

De te realiseren sociale huurwoningen in de gebiedsontwikkeling OP ENKA in Ede Foto: AM

AM en woningcorporatie Woonstede hebben een turnkey overeenkomst getekend voor de realisatie van 201 sociale huurwoningen in de gebiedsontwikkeling OP ENKA in Ede.

Bij de ondertekening waren Marian Teer, directeur/bestuurder Woonstede en Monique van Reijen, directie AM Midden, aanwezig. Het appartementengebouw wordt direct naast het nieuwe, toekomstige intercity station Ede / Wageningen gebouwd. De ontwikkeling is onderdeel van de afspraken met de gemeente Ede om 365 betaalbare woningen realiseren in OP ENKA. AM geeft hiermee eveneens invulling aan een inclusieve woonwijk.

Marian Teer: “Met deze ontwikkelingen komen er 201 sociale huurwoningen bij op een mooie locatie in Ede. Deze woningen voorzien in een groeiende behoefte naar betaalbare huurwoningen en zijn uitermate geschikt voor diverse doelgroepen.

Monique van Reijen: “De overeenkomst tussen Woonstede en AM maakt het mogelijk om aan de gestelde ambities voor OP ENKA invulling te geven, waaronder het voorzien in de vraag naar betaalbare huurwoningen. De huurwoningen vormen daarbij een mooie aanvulling op het woonprogramma van OP ENKA.

Het ontwerp komt van MIX architectuur uit Ede. De bouw is in handen van BAM Wonen. Oplevering van deze woningen is voorzien eind 2022.

OP ENKA

OP ENKA is al jaren in ontwikkeling. Het overgrote deel van de gebiedsontwikkeling is inmiddels bewoond. Diverse monumentale gebouwen hebben na een grondige renovatie een nieuwe functie gekregen. De combinatie van oud en nieuw, de aandacht voor detail van zowel de woningen als de openbare ruimtes, geeft de wijk een bijzonder karakter. Daarnaast heeft OP ENKA een directe verbinding met de natuur van de Veluwe, een goede aansluiting met het openbaar vervoer, zeker met de komst van het nieuwe intercitystation Ede-Wageningen.

OP ENKA omvat in totaal straks circa 1.500 woningen en een commercieel en maatschappelijk programma, met onder meer een basisschool die dit schoolseizoen is geopend. Op dit moment zijn circa 1.000 woningen opgeleverd of in aanbouw. Volgend jaar komen hier weer honderd koopwoningen bij in de deelplannen In de Fabriek en De Conerij.