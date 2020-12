'Burgemeester zeer onheus bejegend en moet excuses krijgen', staat in rapport

De gemeenteraad van Scherpenzeel moet excuses maken aan burgemeester Harry de Vries. Volgens een rapport over de bestuurscrisis is hij zeer onheus bejegend.

De positie van De Vries, die sinds september ziek thuis zit, is onhoudbaar geworden, concludeert Paul Frissen die het onderzoek deed. "Er zou hem een gepaste uitweg moeten worden geboden."

De wethouders van Scherpenzeel zegden in september het vertrouwen in De Vries op. Hij werd beschuldigd van lekken. Uit onderzoek van Omroep Gelderland bleek dat de wethouders al langer van hem af wilden, al sinds mei wilden ze hem over het gevoelige dossier van de herindeling alleen nog informeren onder strikte geheimhouding.

In Scherpenzeel is het al lang politiek onrustig. De coalitie wil zelfstandig blijven, de oppositie wil graag dat de gemeente wordt heringedeeld met Barneveld. Uitslagen van stemmingen over dit dossier zijn altijd hetzelfde. Coalitie is voor, oppositie is tegen. In de raad wordt dit een 8-5'je genoemd. De wethouders krijgen in het rapport kritiek dat ze bijdragen aan meerderheidspolitiek.

Volgens Frissen kan de rust in Scherpenzeel terugkeren als de hele herindelingsprocedure tijdelijk wordt stopgezet. "Dat is hard nodig om de verhardingen van de verhoudingen te verzachten, verzoening te brengen tussen vijanden die weer tegenstanders en misschien bondgenoten worden en democratische grondbeginselen te herstellen."

Als de provincie dat niet doet en doorgaat met de procedure, moet - zo zegt het rapport - elke suggestie van open overleg worden verlaten en moet duidelijk worden gemaakt dat herindeling de uitkomst is. "Democratisch is dit een paardenmiddel, maar uit alle documenten en argumentaties blijkt dat GS een keuze voor voor zelfstandigheid niet in het belang van Scherpenzeel acht."

Open overleg een farce?

Het beeld ontstaat dat het open overleg een farce is geweest, als voor de provincie toch al duidelijk is wat de uitkomst is. Commissaris van de Koning, John Berends is het absoluut niet eens met dat beeld. "Dat werp ik ver van mij, het is absoluut geen farce. Er liggen drie varianten op tafel, we onderzoeken die en doen dat in volle hevigheid. Uit verschillende geledingen wordt het beeld opgeroepen dat het overleg niet open zou zijn. Ik werp dat echt ver van mij."

Of hij zich dan ook niet herkent in de conclusies in het rapport? "Dat is uw interpretatie."

Of De Vries terugkeert is nog onzeker. Volgens Berends is het nu eerst aan de raad om aanbevelingen in het rapport uit te voeren.