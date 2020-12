'Niet Schieten': 25 jaar lust en leed in Cultura Ede

Sinds dit cabarettrio in 1994 Cameretten won, is het een vaste waarde in de theaters. Speciaal voor het 25-jarig jubileum komen zij terug in de oorspronkelijke formatie. Niet om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen maar om te laten zien dat ze wijzer zijn geworden. Vooral de bijzondere band die het drietal met de vrouwelijke helft van de bevolking heeft, is een terugkerend thema gebleken. Het doorgronden van het vrouwelijk geslacht blijft hun missie of misschien wel hun passie. Ze komen speciaal naar u toe om haarfijn uit te leggen hoe zij denken dat alles in elkaar steekt… Voor de een feest van herkenning …voor de ander een hilarische openbaring!

Er zijn op vrijdag 11 december twee voorstellingen: om 19.00 en om 21.30 uur

Belangrijke informatie over je plek in de zaal:

In verband met de geldende corona maatregelen, kun je momenteel alleen via de website van Cultura kaarten bestellen. De kaarten worden ongeplaceerd verkocht. Je hebt als bezoeker dan geen vaste stoel of plek die je kunt reserveren. Bij binnenkomst vertellen we je welke stoelen voor jou zijn gereserveerd. De plek wordt toegewezen afhankelijk van het aantal personen per reservering. Kom met maximaal twee personen of met je huishouden.